Комітет захисту журналістів закликав Зеленського сприяти звільненню Асєєва

Базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (КЗЖ) закликав президента України Володимира Зеленського сприяти звільненню журналіста Радіо Свобода Станіслава Асєєва, якого підтримувані Росією бойовики утримують в окупованому Донецьку.

«КЗЖ глибоко стурбований його безпекою і добробутом і просить вас використати повноваження вашої адміністрації для забезпечення звільнення Асєєва», – ідеться в листі, опублікованому 17 червня.

Комітет також закликає українську владу «беззастережно звільнити» керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, який перебуває під слідством за підозрою в державній зраді з травня 2018 року.

У КЗЖ заявили, що продовжують «працювати невпинно» для звільнення з російської в’язниці журналіста інформагенції «Укрінформ» Романа Сущенка, який перебуває за ґратами з вересня 2016 року, і закликають Зеленського «докласти зусиль для забезпечення його (Сущенка – ред.) свободи».

Комітет вказав на відсутність прогресу в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета за правління президента України Петра Порошенка і закликав нового українського лідера «забезпечити швидке і ретельне розслідування вбивства Шеремета і притягнути винних до відповідальності».

Білоруський, український та російський журналіст Павло Шеремет був убитий у Києві 20 липня 2016 року внаслідок підриву вибухівки, закладеної під його автомобіль. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але майже за три роки ані організаторів, ані виконавців вибуху не встановило.