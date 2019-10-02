У Росії кримського блогера Мемедемінова засудили до двох з половиною років за ґратами

Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону 2 жовтня оголосив вирок громадянському журналісту, блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, якого звинуватили в публічних закликах до тероризму. Суд присудив Мемедемінову 2 роки і 6 місяців позбавлення волі, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Напередодні Мемедемінов виступив з останнім словом, де назвав «шаблонним» судочинство і право в Росії, а також закликав журналістів продовжувати проводити роботу з інформування про ситуацію в Криму і судові процеси над жителями півострова.

У Києві на майдані Незалежності 1 жовтня відбулася акція на підтримку Нарімана Мемедемінова.

Російський прокурор Олексій Айдінов запросив шість років колонії загального режиму для громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого в публічних закликах до тероризму.