Блогер із Криму Мемедемінов виступив з останнім словом у російському суді

Громадянський журналіст, блогер із Криму Наріман Мемедемінов виступив з останнім словом у Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Я Мемедемінов Наріман Ібраімовіч 7 травня 1983 року народження, уродженець Узбекистану, каюсь у вчинених мною злочинах і визнаю свою провину», – ось це хочуть чути всі ті, хто причетний до переслідувань і репресій щодо кримських татар, мусульман Криму. Для чого? Все дуже просто, щоб говорити: «Ми заарештовуємо терористів-екстремістів». Як пам'ятаєте, тоді Поклонська (експрокурор анексованого Криму Наталія Поклонська – ред.) заявила після арештів: «Це не татари, це терористи» – щоб виправдатися перед представниками інших країн, міжнародними організаціями, навіть перед своїми громадянами (хоч і не дуже віриться – про своїх громадян, але все ж)», – сказав Мемедемінов.

У Києві на майдані Незалежності 1 жовтня відбулася акція на підтримку Нарімана Мемедемінова.

Російський прокурор Олексій Айдінов запросив шість років колонії загального режиму для громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого в публічних закликах до тероризму.