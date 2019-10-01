У Москві активісти продовжують пікети на підтримку кримських політв’язнів

Активісти російської ініціативної групи «Стратегія-30» продовжують традицію щомісячних одиночних пікетів на підтримку кримських політичних в’язнів. Учасники акції 30 вересня вийшли на проспект академіка Сахарова в Москві з іменами тих, хто залишається в ув’язненні на території анексованого Криму і в Росії.

Незважаючи на звільнення 35 полонених громадян України, в тюрмах залишаються люди за долі яких потрібно боротися, зазначила в коментарі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» учасниця пікету Віра Лаврешина.

«Мені здається, серед полонених українців втіленням бойового духу стає Олександр Шумков – воїн і учасник Євромайдану. Серед кримських татар в полоні зараз дуже багато яскравих особистостей, лідерів по своїй натурі. Вони яскраво виступають на судах, не боячись називати речі своїми іменами. Це Сервер Мустафаєв, Емір-Усеін Куку і, звичайно, Наріман Мемедемінов – громадський журналіст, якого зараз засуджують до шести років ув’язнення. Список можна продовжити», – додала Лаврешина.

В рамках акції «Стратегія-30» російські опозиційні активісти регулярно проводять заходи на підтримку українських політв’язнів. Вони виходять на мирні пікети і акції з вимогами звільнення політв’язнів, припинення російської агресії щодо України, деокупації Криму.

Після анексії на півострові почастішали випадки переслідування кримських татар з боку підконтрольної Росії місцевої влади і російських силовиків. Про це не раз заявляли лідери кримськотатарського народу. Наймасовішими стали затримання, арешти та судові процеси в рамках так званих «справ Хізб ут-Тахрір».