Російський прокурор вимагає 6 років колонії кримському громадянському журналісту Мемедемінову

На засіданні Північно-Кавказького окружного військового суду в Ростові-на-Дону 27 вересня російський прокурор Олексій Айдінов попросив призначити шість років колонії загального режиму для громадянського журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова, якого винувачують у публічних закликах до тероризму. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Наступне засідання, на якому в рамках дебатів сторін виступить сам Мемедемінов, призначене на 30 вересня.

26 вересня суд відмовився допитувати журналістів Олександру Єфименко, Михайла Батрака, Сейтумера Сейтумерова та Тараса Ібрагімова, які були заявлені як свідки захисту у справі Мемедемінова. Того ж дня суд допитав самого Мемедемінова. Обвинувачуваний заявив, що надані обвинуваченням докази «показують повну неспроможність кримінальної справи».

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Наріман Мемедемінов – кримськотатарський блогер, цивільний журналіст. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули звинувачення за статтею Кримінального кодексу Росії про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет.

Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів з 2013 до 2015 року. У ньому розміщені кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій, закликами дотримуватися норм ісламу, думками про російські державні свята.

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.