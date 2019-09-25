У Росії суд залишив під арештом фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір»

Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону залишив під арештом фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Заарештовані залишаться в СІЗО до 18 листопада 2019 року.

У ході засідання суду фігурант справи Вадим Сірук заявив, що вважає звинувачення незаконним і необґрунтованим по відношенню до всіх підсудних.

Заарештований у цій справі правозахисник Емір-Усеин Куку сказав на суді, що в Криму після анексії «почався тиск на всіх інакомислячих, на всіх, хто має власну думку, на всіх, хто «не прогнувся» під владу».

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».