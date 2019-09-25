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25 Вересень 2019, Київ 13:13
Новини | Політика

У Росії суд залишив під арештом фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір»

Заарештовані фігурнати ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» залишаться в СІЗО до 18 листопада 2019 року

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Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону залишив під арештом фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Заарештовані залишаться в СІЗО до 18 листопада 2019 року.

У ході засідання суду фігурант справи Вадим Сірук заявив, що вважає звинувачення незаконним і необґрунтованим по відношенню до всіх підсудних.

Заарештований у цій справі правозахисник Емір-Усеин Куку сказав на суді, що в Криму після анексії «почався тиск на всіх інакомислячих, на всіх, хто має власну думку, на всіх, хто «не прогнувся» під владу».

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Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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