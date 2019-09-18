Правозахисники побоюються переслідувань адвокатів у окупованому Криму після наради в ОБСЄ

Виступ проросійського головного редактора «Кримської газети» і «Кримського журналу» Марії Волконської на нараді ОБСЄ у Варшаві можна розцінювати як погрозу адвокатам, які захищають кримських фігурантів «справ «Хізб ут-Тахрір», вважає координатор організації «Крим.SOS» Таміла Ташева. Про це вона сказала 18 вересня в ефірі Радіо Крим.Реалії (проекту Радіо Свобода).

«Я розцінюю її вчорашній виступ як пряму погрозу адвокатам, які приїхали з Криму», – зазначила Ташева. Вона побоюється, що тепер проти кримських адвокатів може розгорнутися нова хвиля переслідувань.

Волконська на нараді ОБСЄ у Варшаві виступила з доповіддю, в якому заявила, що кримські адвокати «захищають терористів».

«Тут присутні нібито адвокати деяких жителів Криму. Ці адвокати відпрацьовують свій гонорар і закликають врятувати своїх підзахисних. Хочу звернути увагу, всі перераховані кримські татари знаходяться під слідством не через якийсь вигаданої цензури. Ці люди терористи, вони причетні до забороненої (у Росії – ред.) організації «Хізб ут-Тахрір». Ні про які релігійні утиски мови бути не може. Якщо людина злочинець, якщо людина порушила закон, то вона повинна бути покарана і національна приналежність – це все спекуляції», – заявила Волконська.

Делегація України 17 вересня залишила залу засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про «російський Крим». 18 вересня, представники України вирішили продовжити роботу на заході.