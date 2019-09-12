Затвердження проекту резолюції ПАРЄ про становище кримських татар перенесли – Ар’єв

Затвердження проекту резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про становище кримських татар перенесли на наступне засідання комітету з питань рівності і недискримінації. Як розповів 12 вересня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії глава делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв, причиною перенесення стала ініціатива внести низку правок до проекту українською стороною.

«Це правки, підготовлені ними спільно з Меджлісом. Вони підсилюють позицію щодо кримських татар і стосовно неприйняття окупації Криму; формулювання щодо кримських татар, як корінної нації Криму; звільнення всіх затриманих і засуджених у справі Хізб ут-Тахрір; про нелегальне використання російського законодавства на території анексованого Криму. Це я навів перелік дуже короткий і в загальних рисах», – сказав Ар’єв.

За його словами, ці правки носять «дуже важливий техніко-юридичний характер для того, щоб доповідь виглядала бездоганно».

Наступне засідання комітету, додав Ар'єв, має відбутися в жовтні.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України сказали, що ситуація з утисками та репресіями кримських татар на окупованому Росією півострові вимагає особливої уваги з боку світової спільноти.

У відомстві вважають, що засідання Комітету ПАРЄ з питань рівності і недискримінації, на якому планували розглядати проект доповіді про ситуацію з кримськими татарами, має стати «важливим кроком для притягнення Росії до відповідальності за порушення прав і свобод людини на окупованих територіях України».

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без санкцій. У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ покинули зал засідань.

У Кремлі після рішення ПАРЄ про відновлення права голосу російської делегації заявили, що мають намір «послідовно і терпляче роз’яснювати» Заходу «ситуацію з Кримом».