Фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» помістили до підвалу СІЗО Сімферополя – адвокат

Кримський адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що фігурантів другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Тофіка Абдулгазієва і Ремзі Бекірова помістили до підвалу СІЗО в окупованому Сімферополі.

Відповідний відеокоментар він розмістив на своїй сторінці у Facebook після зустрічі зі своїм підзахисним Абдулгазієвим, якого недавно етапували в СІЗО Сімферополя з російського міста Шахти, куди його вивезли одразу після арешту в кінці березня.

За словами адвоката, під час етапу до Сімферополя Абдулгазієв захворів. Однак, як розповів Курбедінову його підзахисний, незважаючи на високу температуру, правоохоронці, які супроводжували заарештованих, ніякої допомоги йому не надали. Лікувався кримський татарин таблетками, які йому дали інші арештанти.

Як розповів адвокату Абдулгазієв, їх з Бекіровім посадили в підвали, які в СІЗО називають карантинними камерами. Він зазначив, що ці приміщення зовсім не виконують своєї функції карантину та ізоляції людини, а в них навпаки можна захворіти через «неналежні умови».

«Тофік описує це приміщення як підвальне з куполоподібної стелею, усередині камери цей купол досягає висоти трохи більше людського зросту, а туалет там менше 50 см, в нього можна зайти тільки боком. Крім того, в камері проходять всі комунікації, адже це підвальні приміщення, туди часто затікають каналізаційні відходи. Ходити по камері доводиться в напівзігнутому положенні», – розповів адвокат.

Курбедінов зазначив, що сьогодні планує надіслати електронною поштою скарги в російську прокуратуру, уповноваженому з прав людини і в інші інстанції, щоб ті провели відповідні перевірки і привели у відповідність з IV Женевської конвенції умови утримання Абдулгазіева і Бекирова.

Публічних коментарів ФСВП Росії з приводу умов утримання фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» у СІЗО в окупованому Криму немає.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахт, один - Раїм Айвазов - утримується у СІЗО Сімферополя, ще один - Едем Яячіков - зник, його місцезнаходження невідоме з 27 березня.