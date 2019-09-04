ООН оприлюднила першу доповідь генсекретаря Ґутерріша про порушення прав людини у Криму

Організація об’єднаних націй оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніу Ґутерріша про порушення прав людини в анексованому Криму. Текст доповіді опублікований на сайті організації. Її представлять на запланованій на вересень 74-й сесії ООН.

У доповіді відображені ключові аспекти порушення цивільних і політичних прав жителів окупованого Росією півострова. Зокрема, мова йде про порушення свободи думки, совісті, переконань і релігії; свободу мирних зібрань. Як приклад у доповіді згадується випадок «залучення до адміністративної відповідальності 80 мусульман – чоловіків, які провели поодинокі пікети проти порушення кримінальних справ стосовно інших послідовників ісламу, імовірно прихильників несанкціонованих релігійних об’єднань».

Крім того, в доповіді відображені порушення в сфері економічних, соціальних і культурних прав. Говориться про примусове призов на військову службу в російську армію, що є порушенням міжнародного гуманітарного права з боку Росії.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».