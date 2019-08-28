Російські силовики у вівторок, 27 березня провели в анексованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів. Того дня затримали 23 людини ‒ всі вони згодом були заарештовані. Серед них опинився імам Білял Аділов, якого звинуватили за частиною 2 статті 205.5 Кримінального кодексу Росії ‒ «участь у діяльності терористичної організації». Зараз п’ятдесятидев’ятилітній Аділов є одним із фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» у складі другої сімферопольської групи. Він перебуває в СІЗО №1 російського Ростова-на-Дону. Саме це місце й стало причиною оголошення ним сухого голодування (на момент публікації матеріалу стало відомо, що Білял Аділов припинив голодування ‒ ред.).

Під час розгляду апеляційної скарги на продовження арешту 23 серпня Білял Аділов розповів своєму адвокатові Людмилі Тюренковій про те, що оголосив сухе голодування 20 серпня. «Під час дебатів розбирався процес мого підзахисного. Він був присутній на засіданні по відеозв’язку, і все, що я встигла почути, ‒ що причиною оголошення голодування стало його переведення в іншу камеру», ‒ розповіла адвокат.

Там підвищена вологість, він почав задихатися

За словами Тюренкової, Аділов повідомив їй, що нещодавно його перемістили в камеру з важкими умовами утримання: «Там підвищена вологість, він почав задихатися, хоча до цього, наскільки мені відомо, медичних проблем із дихальними шляхами у нього не було» (26 серпня Людмила Тюренкова повідомила, що Біляла Аділова перевели в іншу камеру, де його життю та здоров’ю нічого не загрожує ‒ ред.).

Адвокат розповіла, що для привернення уваги до проблеми з боку співробітників СІЗО Білял Аділов обірвав у камері дріт. «Вони його перевели, звичайно. Тільки в ШІЗО (штрафний ізолятор тимчасового утримання ‒ ред.) на п’ятнадцять діб», ‒ каже адвокат.

Сухе голодування, в моєму розумінні, ‒ це смертельно

Тюренкова підкреслила, що саме «нелюдські умови» утримання стали причиною оголошення Аділовим сухого голодування без кінцевого терміну. «Безумовно, вони звинувачуються в тому, чого не робили, і не заслуговують на таке ставлення до себе. Однак сухе голодування він оголосив через погані умови утримання. Я не медик і не фахівець, але сухе голодування, в моєму розумінні, ‒ це смертельно», ‒ зазначила адвокат.

«Біляле, вставай, здається, у нас на подвір’ї хтось ходить»

Дружина Біляла Аділова Гульнара Аділова розповідає, що обшук у їхньому будинку розпочався о 5:10 ранку 27 березня з гавкоту собак. «Я відкрила вікно й почула гавкіт собак, потім мені здалося, що хтось ніби перестрибує через нашу хвіртку. Я побігла до чоловіка, кажу: «Біляле, вставай, здається, у нас на подвір’ї хтось ходить», ‒ згадує Гульнара.