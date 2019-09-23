З Росії до Криму етапували 15 заарештованих кримських татар – «Кримська солідарність»

Із Росії до анексованого Криму етапували п’ятнадцятьох кримських татар – фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», повідомило об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвокатів.

«На слідчих діях відбувається впізнання обвинувачених «другої сімферопольської групи» засекреченим свідком. По декому з фігурантів у Криму вже пройшли судові засідання щодо продовження арешту. По завершенню слідчих експериментів всіх вивезуть назад в Ростов-на-Дону», – йдеться в повідомленні.

Офіційного підтвердження від російського ФСВП щодо етапування кримчан немає.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардіі 27 березня провели в анексованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 активісти. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар.