Адвокати оскаржили вирок кримському блогеру Мемедемінову

Сторона захисту подала апеляційну скаргу на вирок, винесений російським судом цивільному журналісту, блогеру з анексованого Криму Наріманові Мемедемінову, повідомив проектові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

«Вчора (14 жовтня – ред.) була подана апеляційна скарга до військового апеляційного суду в Московській області. Сам Наріман також подав апеляційну скаргу», – сказав Семедляєв.

За його словами, дата розгляду скарги ще невідома.

Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону 2 жовтня оголосив вирок громадянському журналісту, блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, якого звинуватили в публічних закликах до тероризму. Суд присудив Мемедемінову 2 роки і 6 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

Напередодні Мемедемінов виступив з останнім словом, де назвав «шаблонним» судочинство і право в Росії, а також закликав журналістів надалі інформувати суспільство про ситуацію в Криму і про суди над жителями півострова.

Мемедемінов співпрацював з низкою українських та зарубіжних ЗМІ, в тому числі передавав інформацію для проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.