Засудженому блогеру Мемедемінову не будуть перераховувати термін в СІЗО «день за два» – адвокат

Засуджений російським судом громадянський журналіст та блогер з Криму Нариман Мемедемінов проведе приблизно рік у колонії-поселенні. Блогеру не будуть перераховувати вже відбутий в СІЗО термін за принципом «день за два», оскільки він засуджений за «терористичною» статтею. Про це кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Едем Семедляєв.

«З урахуванням призначеного покарання у вигляді 2 років і 6 місяців колонії-поселення, а також відбуття з моменту арешту повних 1 року і 4 місяців в СІЗО, а також часу на подачу і розгляд апеляційної скарги, Наріман поїде відбувати покарання в колонію-поселення приблизно на рік», – розповів Семедляєв.

При цьому він зазначив, що якби Мемедемінову перерахували відбутий у СІЗО термін за схемою «день за два», то він би вже вийшов на свободу.

За словами адвоката, на умовно-дострокове звільнення його підзахисний зможе претендувати тільки через 5 місяців.

«Закон каже нам, що по терористичній статті Наріман зможе подавати документи на умовно-дострокове тільки після відсидки не менше трьох чвертей терміну. У його випадку – це один рік і приблизно 9-10 місяців », - розповів він.

Головне побоювання за словами адвоката – це апеляція з боку звинувачення.

«Прокуратура з великою ймовірністю буде оскаржувати рішення суду. Ми не виключаємо надалі розвитку ситуації за сценарієм Руслана Зейтуллаєва, коли суд засудив його до 7 років ув’язнення, а потім через апеляції звинувачення домоглося того, що в результаті йому дали 17 років», – пояснив він.

Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону 2 жовтня оголосив вирок громадянському журналісту, блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, якого звинуватили в публічних закликах до тероризму. Суд присудив Мемедемінову 2 роки і 6 місяців позбавлення волі. Захист має намір оскаржити це рішення.

У Києві на майдані Незалежності 1 жовтня відбулася акція на підтримку Нарімана Мемедемінова.

Російський прокурор Олексій Айдінов запросив шість років колонії загального режиму для громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого в публічних закликах до тероризму.