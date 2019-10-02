Захист оскаржить вирок кримському блогеру Мемедемінову

Захист громадянського журналіста, кримського блогера Нарімана Мемедемінова, якого засудили за звинуваченням у публічних закликах до тероризму, оскаржить вирок Південного окружного суду російського Ростова-на-Дону. Про це 2 жовтня повідомив адвокат засудженого Едем Семедляєв.

«Вирок ми будемо оскаржувати, ми вважаємо, що ніякого злочину мій підзахисний не скоював. Він не виправдовував вибухи, не виправдовував вбивства людей», – повідомив захисник.

За його словами, суд перекваліфікував обвинувачення, у зв’язку з чим вирок пом’якшили. Семедляєв передбачає, що російська прокуратура також може вирішити оскаржити вирок, тому що обвинувачення просило 6 років позбавлення волі.

Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону 2 жовтня оголосив вирок громадянському журналісту, блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, якого звинуватили в публічних закликах до тероризму. Суд присудив Мемедемінову 2 роки і 6 місяців позбавлення волі.

У Києві на майдані Незалежності 1 жовтня відбулася акція на підтримку Нарімана Мемедемінова.

Російський прокурор Олексій Айдінов запросив шість років колонії загального режиму для громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого в публічних закликах до тероризму.