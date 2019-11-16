Стілець і солідарність: у Києві та світі підтримали полоненого журналіста Станіслава Асєєва

У всесвітній День ув’язненого письменника​ – 15 листопада –на вулицях міст України та інших країн світу можна було побачити порожній стілець із написом : #FreeAseyev. Безліч таких світлин з’явилися і в соцмережах. Це був день солідарності зі Станіславом Асєєвим, письменником та колумністом Радіо Свобода, якого незаконно утримують в окупованому Донецьку. У Києві зібралися відомі письменники, філософи, журналісти, музиканти і правозахисники, щоб нагадати суспільству про Асєєва та підтримати його. Боротьба за кожного українця, якого утримує Кремль або російські гібридні сили – це «гра в довгу», і вона завершиться лише після деокупації Криму та Донбасу, стверджують правозахисники.

Порожній стілець – міжнародний символ обмеження свободи слова і думки та протидії цим обмеженням. Так, з ініціативи Міжнародного ПЕНу (всесвітня організація із захисту свободи слова та прав авторів – ред.) 15 листопада відзначають День ув’язненого письменника. Цього року в різних українських містах та у цілій низці країн небайдужі люди провели флешмоб: сфотографували порожній стілець просто на вулиці, в себе вдома чи в офісі, разом з хештегом #FreeAseyev.

Ідеться про Станіслава Асєєва, українського журналіста, філософа та письменника, який, живучи на окупованій частині Донбасу, розповідав правду про життя в окупації провідним українським та західним медіа. Саме через його журналістську діяльність проросійське угруповання «ДНР» ув'язнило Асєєва, стверджує керівниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Відкриваючи акцію на підтримку Асєєва у креативному просторі IZONE, Олександра Матвійчук згадала заяви проросійських сепаратистів про нібито «винесений вирок» журналістові, якого звинуватили у зборі інформації та «шпигунстві на користь України».

Так звана «ДНР» визнала, що вона утримує Стаса в полоні через його професійну діяльніст



«Таким чином так звана «ДНР» визнала, що вона утримує Стаса в полоні через його професійну діяльність. І що такого явища, як свобода слова, на окупованому Донбасі просто не існує», – каже Олександра Матвійчук. Правозахисниця згадує про те, що Асєєв – від самого початку окупації та до свого затримання – писав правду про життя в окупації для таких ЗМІ як «Український тиждень», Радіо Свобода, «Українська правда» та «Дзеркало тижня».

Довідка:

­­­Автор колонок для проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про «засудження» Асєєва до «15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму».

Філософ та релігієзнавець Ігор Козловський, колишній в’язень сумління, був викладачем у Асєєва. Він каже, що Станіслав завжди мав міцний характер. І в умовах війни залишився в окупації заради того, щоб доносити українцям правду.

Стас – сильна та мужня людина, і він обрав такий шлях. Це – шлях правди



«Стас – сильна та мужня людина, і він обрав такий шлях. Це – шлях правди. Він завжди вирізнявся своєї стійкою позицією та особливим баченням світу. Коли почалася війна – він не залишився байдужим, і це головне. Він зрозувів, що він потрібен нам – всім тим, хто хоче знати правду», – вважає Козловський.

Зі свого досвіду в полоні угруповання «ДНР» Ігор Козловський пригадує: на окупованому Донбасі, навіть у порівнянні зі звичайними російськими в’язницями, людина опиняється у повній інформаційній ізоляції. І лише зрідка повідомлення з вільного світу доходять так званою «тюремною поштою».

Ігор Козловський висловив сподівання, що Асєєв дізнається, як його підтримують в Україні та у світі.

«Я звертаюся до Стаса: тримайся. Ми тебе витягнемо. Слава Україні!», –підсумував викладач Станіслава Асєєва.

Сенцов про Асєєва: «Він просто говорив правду».

Рік тому 15 листопада День ув’язненого письменника у світі проходив з вимогою звільнити з російської колонії українського режисера Олега Сенцова. Під час так званого «великого обміну» 7 вересня 2019 року Олег Сенцов повернувся до України. Тепер Сенцов їздить світом, виступає перед різними аудиторіями і вимагає звільнення усіх політв'язнів. Серед них і Стаса Асєєва.

Наші спільні зусилля здатні звернути гори



«Він не робив жодних злочинів. Він просто говорив правду, і за це його ув’язнили сепаратисти. Я знаю, що наші спільні зусилля здатні звернути гори: якщо змогли звільнити мене, хоча мене не хотів відпускати Володимир Путін, якщо ми звільнити тих, хто сидів по 5 років, то ми зможемо звільнити Станіслава і всіх інших», – упевнений Сенцов.

На акцію на підтримку Асєєва у креативному просторі IZONE прийшли письменники, філософи, журналісти, музиканти і правозахисники. Вони читали уривки з його книг та публікацій, виконували пісні про війну та окупацію і ділилися своїми спогадами про Станіслава Асєєва.



На зустрічі брали слово, зокрема, акторка Ірма Вітовська, головний редактор «Українського тижня» Дмитро Крапивенко, головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик, телеведуча Яніна Соколова та ціла низка членів організації «Український ПЕН»: зокрема, письменники Артем Чапай, Вахтанг Кебуладзе, Микола Рябчук, та виконавча директорка представництва ПЕН в Україні Тетяна Терен.

Станіслав Асєєв був одним із небагатьох вільних людей, які залишилися на окупованому Донбасі і розповідали про те, що там відбувається, наголосив журналіст спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» Андрій Діхтяренко.

«Стас постійно рефлексував, він намагався зрозуміти, що відбувається із Україною. Писав речі дуже контраверсійні, брав інтерв’ю у бойовиків ­– в своїх сусідів, які подалися у так звані «казаки», так звані «ополченці». Якби він виїхав до Києва – то зробив би блискучу журналістську кар’єру. І в одній із колонок він так пояснював свій намір залишитися: «Якщо я поїду, то Україні не буде за що боротися на цих територіях. А я не хочу, щоб на Донбасі поставили хрест.(…) Насправді я думаю, що Стас Асєєв вже переміг. Адже ми його звільнимо, і він продовжить писати. І про цей досвід він напише одну з найкращих своїх книжок», – впевнений Діхтяренко.

Взявши слово на акції на підтримку Асєєва, телеведуча Яніна Соколова закликала президента Володимира Зеленського включити його до пріоритетного списку на обмін.

Зі свого боку, Тетяна Терен закликала разом з Асєєвим згадати всіх українських громадян, яких російські гібридні сили утримують на Донбасі та в Криму, серед них – і кримських татар. А також тих, кого вивезли до з окупованих районів російських тюрем.

Письменник Артем Чапай, член «Українського ПЕНу», зі свого боку, дає схвальну оцінку книзі «В Ізоляції», до якої увійшли оповідання Станіслава Асєєва від початку війни на Донбасі.

«Це найповніші та найвсеохопніші свідчення про те, що там відбувалося. Стас писав з 2015року і до свого затримання.В одному місці він пише: « Рано чи пізно ти опинишся «на підвалі» й тебе звинуватять у шпигунстві. Саме це і сталося! Він знав, на що йде. А ще Стас щосили намагається зрозуміти земляків. Йому боляче, адже він, як письменник ставить собі запитання, на які не знає повної відповіді», – констатує Артем Чапай

Скількох українців утримує Кремль та його «гібридні сили»?

У місцях несвободи в Росії та в анексованому Криму незаконно утримують 87 громадян України, такі дані наводить Центр громадянських свобод.

У підвалах на Донбасі утримують щонайменше 227 людей, однак час від часу з’являються люди, яких не вносили до жодного списку утримуваних осіб

«До мене постійно приходять звільнені звідти люди, які не були в жодних списках, і розповідають страшні речі, які з ними робили. На окупованих Росією територіях Криму та Донбасу проживає 5,5 мільйонів людей. Ніхто з них ні від чого не застрахований. Навіть якщо сьогодні чи завтра відбудеться другий, очікуваний раунд обміну (на який ми дуже сподіваємося), то немає жодної гарантії, що завтра чи післязавтра за ґратами не опиниться вдвічі або втричі більше. Ми маємо боротися як за звільнення наших громадян, так і за повну деокупацію Криму та Донбасу, без якої оця боротьба «в довгу» просто ніколи не припиниться», – повідомляє Олександра Матвійчук.

Активіст, програмний директор «Кримського дому» Алім Алієв нараховує 66 незаконно утримуваних кримських татар.

Авторитарні режими бояться людей розумних, гідних та сильних. Тому ми маємо так багато наших співвітчизників у донецьких та у кримських СІЗО



Майже шість років постійно чуєш про політв’язнів, обстріли, про зниклих безвісти, ти постійно чуєш про тих, кого катують. 66 кримських татар, знаходяться за гратами. За кожним прізвищем стоять долі десятків, сотень людей. Російський та інші авторитарні режими бояться людей розумних, гідних та сильних. Саме тому ми маємо так багато наших співвітчизників у донецьких та у кримських СІЗО», – підсумовує кримськотатарський активіст.

Російська окупаційна адміністрація незаконно позбавила волі декількох українців за те, що вони пишуть. Це не лише Станіслав Асєєв, а й Микола Семена, Олег Галазюк, Осман Арифмеметов, Ремзі Бекіров, Наріман Мемедемінов, Руслан Сулейманов та Рустем Шейхалієв, повідомляє «Український ПЕН».

Журналіст Радіо Свобода Віталій Портников, який взяв слово наприкінці зустрічі, наголосив: окуповані райони Донбасу – зона тотального безправ’я. І гарантовано допомогти утримуваним там українцям можна лише у разі деокупації регіону.

Мета – приєднати Україну до так званої ДНР і зробити її такою ж самою



«Наших колег – переслідують. Їх запроторюють до в’язниць, погрожують та шантажують на території колишніх радянських республік. Але є відмінність, коли говоримо про Асєєва. В усіх країнах, де журналісти Радіо Свобода зазнавали репресій, їх судив легальний суд, вони мали адвокатів. І коли ми говоримо про засуджених в анексованому Криму – їх теж змушені судити за російськими законами. Водночас Станіслава – засуджує уряд, якого не існує.Ми не знаємо ніяких подробиць. Бо там – зона, де немає правосуддя. Там все навпаки, там бандити керують звичайними людьми. І це вибудувано за участі президента Росії Володимира Путіна та його знавіснілих соратників», – каже Портников.

Відтак Портников згадує і про мету Росії: не приєднати окуповані території до себе. «Мета – приєднати Україну до так званої ДНР і зробити її такою ж самою».

Так званий «вирок» Станіславу Асєєву має бути визнаний нечинним, а для цього треба звільнити Донбас , стверджує Віталій Портников. Передумовою цього він називає жорстку позицію українського уряду й президента та їхню готовність до боротьби.

23 жовтня Моніторингова місія ООН з прав людини і Amnesty International Україна засуджують рішення підтримуваних Росією бойовиків із угруповання «ДНР» про ув’язнення українського журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва і закликають негайно його звільнити.

«Ми стривожені тим, що Асєєв і ще один український блогер Олег Галазюк, який лишається під вартою в Донецьку, позбавлені волі за їхні критичні публікації. Їхні права на належну правову процедуру і справедливий суд не були дотримані», – йдеться в заяві моніторингової місії ООН з прав людини.

В організації наголосили, що переслідування незалежних журналістів за їхню діяльність створює атмосферу, «в якій свобода думки і вираження поглядів є суворо обмеженими».

Місія також заявила, що не мала конфіденційного доступу до Асєєва, попри численні запити.

Зі свого боку, Оксана Покальчук, директорка Amnesty International Україна заявила, що «вирок» Асєєву є «черговим порушенням прав людини силами, які п’ять років тому взяли під контроль Донецьк».

«Журналісти збирають та передають інформацію. Це їхня робота. Ті, хто тероризує та переслідує вільні ЗМІ, за замовчуванням вважають незалежних журналістів «шпигунами». Станіслава Асєєва потрібно негайно звільнити. Право людей на свободу вираження в Донецьку, як і в усій Україні, має бути забезпечене», – заявила Покальчук.

Із заявами з вимогою звільнити Асєєва після оголошення «вироку» вже виступили Радіо Свобода, МЗС України, посольство США в Україні, журналістські організації в Україні і світі, Комітет захисту журналістів (CPJ).

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