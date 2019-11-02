(Друкуємо мовою оригіналу)

Кабели, гири, комбайны и уголь. Подконтрольная России администрация Донецка похвасталась своими достижениями в промышленности: к инвестиционному форуму, который группировка «ДНР» назвала международным (о его международности читайте здесь) провели выставку промпродукции возле отеля Shakhtar Plaza. Но все ли предприятия сейчас работают и действительно производят заявленную продукцию? Мы решили проверить.

Смотреть на передовую технику Донецка во второй день экспозиции собралось порядка полусотни человек. Судя по всему, посмотреть экспозицию собрались как предприниматели, так и обычные дончане. Позже на автобусе подвезли группу школьников.

У входа стояла торговая палатка Parus (бывший магазин Varus в ТРЦ «Донецк-Сити») с бутербродами и горячими напитками. Бизнесмены активно общались и фотографировались у стендов с угольным и металлургическим оборудованием. Молодой парень от «Донпромкабеля» почти каждому раздавал цветные брошюры о заводе-изотовителе продукции.

Обычных горожан больше всего заинтересовали холодильники «ДонФроста» (бывший «Норд», а еще раньше – холодильник «Донбасс»). Самый дешевый холодильник донецкого производства можно купить за 9330 российских рублей (3732 гривны). Самый дорогой обойдется в 28000 рублей (11200 гривен).

В экспозиции участвовали такие предприятия, как «Макеевуголь», Юзовский металлургический завод, Макеевский ремонтно-механический завод, «ДонФрост», «Донпромкабель», «Снежнянскхиммаш» и другие.

Снежнянский завод химического машиностроения, более известный как «Химмаш», в настоящее время практически не функционирует. Как сообщил источник Радио Донбасс.Реалии в Снежном, сейчас завод понемногу вырезают на металлолом.

«Там работает 10 человек, которые просто поддерживают его, и иногда берутся что-то сделать. Завод медленно вырезают на металлолом. Немного лучше ситуация и с «СМЗ» (Снежнянский машиностроительный завод, бывший филиал завода «Мотор Сич» – ред.), он работает три дня в неделю, и там выплачивают только 30% зарплаты», – говорит источник, опасаясь, что исчезни «СМЗ» и «Химмаш» – в городе вскоре вовсе не останется работы.

На выставке в Донецке продукция завода «Снежнянск Химмаш» была представлена только стендами с фото цистерн, однако на сайте предприятия с 2012 года нет никаких обновлений и информации о производстве. Ровно, как и нет новостей по запросу в поисковых системах о работе завода. В марте текущего года в группировке «ДНР» сообщали о том, что оборудование завода выставлено на аукцион, хотя ещё в 2018 году продукцию завода были намерены экспортировать в Крым.

Намного лучше дела обстоят у других предприятий, представленных на экспозиции. Некогда известный на всю Украину и за её пределами завод «Норд» в 2014 году законсервировал производство в Донецке и перенёс штаб-квартиру в Краматорск.

Однако на базе бывшего «Норда» теперь работает завод «ДонФрост» и продолжает выпускать холодильники и активно набирать сотрудников. На сайте предприятия можно посмотреть новые модели. И даже заказать холодильное оборудование.

Не прекратил работу и Макеевский ремонтно-механический завод, производящий шахтное оборудование.

Вот что пишут в паблике завода в российской соцсети Вконтакте: «Макеевский РМЗ сотрудничает со всеми угледобывающими предприятиями республики и специализируется, конечно же, на горношахтном оборудовании. Но за последние годы завод значительно расширил географию заказчиков, среди которых есть и российские компании, освоил новые производственные мощности. Сегодня загрузка РМЗ составляет почти 200%, трудовой коллектив работает в две смены».

Однако в группе завода нет обновлений с июля текущего года.

Официальный сайт завода Донпромкабель, специализирующийся на производстве кабеля, ещё «украинский», с расценками в гривнах. Информация на нём давно не обновлялась, а вот о деятельности завода можно узнать разве что из новостных сообщений группировки «ДНР». В 2017 году оккупационная администрация Донецка заявляла о том, что завод планирует вдвое увеличить производство. Единственные новости о деятельности завода после этого – это и есть тот самый инвестфорум. На выставке предприятие представляло... одну пару/полдесятка образцов кабеля.

Мощности Донецкого электротехнического завода, который демонстрировал свою продукцию на выставке, были отобраны у законных собственников в 2017-м (юридически он перерегистрирован в Покровске, под контролем Украины). Сегодня он имеет активный сайт уже под вывеской «ДНР». Этот завод чаще других попадал в объективы подконтрольных «ДНР» каналов, поскольку здесь строили первый «оккупационный» трамвай.

Взорванный позже главарь группировки Александр Захарченко часто появлялся возле транспортного средства на разных этапах его постройки. В сети попадаются и вакансии на предприятии уже периода войны.

И вот, в 2019-м сами боевики заявили об остановке завода. Так называемый «министр промышленности» группировки «ДНР» Алексей Грановский объявил, что трамвай на линию так и не вышел: «После остановки проекта ввиду отсутствия финансирования завод протянул на старых заказах до февраля текущего года, с февраля завод в простое. Выполняют мелкие заказы для шахт, но о полноценной работе говорить не приходится. Задолженность по заработной плате на сегодняшний день составляет около 6 миллионов рублей».

Оказалось, что модернизированный трамвай после презентации был заморожен на стадии доработки.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)