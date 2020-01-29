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29 січня 2020, Київ 10:53
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Паспорт України, «паспорт» «ДНР» або паспорт Росії – який документ у Донецьку на першому місці?

Паспорт України, «паспорт» «ДНР» або паспорт Росії – який документ у Донецьку на першому місці?
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Майже 200 тисяч російських паспортів уже отримали жителі Донбасу. Це дані МВС Російської Федерації. Спрощену процедуру паспортизації українців на окупованих територіях Кремль розпочав у квітні 2019-го. «Донбас Реалії» запитали жителів Донецька – чи збираються вони подавати заявку на паспорт із двоголовим орлом? Чи отримували «документи» угруповання «ДНР»? І які долі їхніх українських паспортів?

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