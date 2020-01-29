Паспорт України, «паспорт» «ДНР» або паспорт Росії – який документ у Донецьку на першому місці?
Майже 200 тисяч російських паспортів уже отримали жителі Донбасу. Це дані МВС Російської Федерації. Спрощену процедуру паспортизації українців на окупованих територіях Кремль розпочав у квітні 2019-го. «Донбас Реалії» запитали жителів Донецька – чи збираються вони подавати заявку на паспорт із двоголовим орлом? Чи отримували «документи» угруповання «ДНР»? І які долі їхніх українських паспортів?
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак
«Скрепи» імперської історії. Чому вони досі панують у музеях України?
-
-
-
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ