(Друкуємо мовою оригіналу)

В обычной жизни он сварщик, а в вертепе – черт в ватнике. Кроме него – «Сталин», «ангел», «жидовки» и «повстанцы» – такие необычные персонажи приехали на Донбасс поколядовать. Организовали этот повстанческий вертеп ребята из общественной организации «Молодіжний націоналістичний конгрес».

На первый взгляд, в Славянск приехал обычный вертеп. Есть тут и «звізда», и колядки поют, и добро борется со злом. И ангел как ангел: в белом и с крыльями. Вот на этом обыкновенность вертепа, который приехал на Донбасс из Тернополя, заканчивается.

По сюжету повстанцы вместе с ангелом сообщают о том, что украинский народ возродился. Они поют колядку украинского освободительного движения 1940-х годов: «Та берім за зброю, та все кулеметну. Радуйся, ой радуйся, земле, твій народ відродився. Та й женім з країни ворогів проклятих. Радуйся, ой радуйся, земле. Твій народ відродився!»

Эти слова беспокоят «Иосифа Сталина». Он в серой шинели, военной фуражке и с трубкой. Даже говорит с акцентом: «Против кого бунт подняли?! Наверное, против царя, москальского владаря?! Мне принадлежат все миры! Преклонитесь, враги!»

«Сталину» предлагает свои услуги «черт» в ватнике с нашивкой «НКВД». Тот хочет рассчитаться деньгами, но «бес» требует душу.

«Ангел» пробует отговорить «Сталина», но безуспешно: «Тим, хто чорту вручить душу, путь одна – до зла. А Вкраїна вільна буде. Будуть тут щасливі люди. І омріяну свободу вибороли для народу».

«Сталин» против, в наказание он обещает послать на украинские села «орды голодных генералов»: «А вы, хохлы, ищите за морями союзников в борьбе с врагами», – говорит «Сталин».

Но по правилам вертепа добро всегда побеждает зло. Повстанцы побеждают «Сталина», и «Черт» забирает его с собой. И «повстанцы» вместе с «Ангелом» поют: «Вже не буде в Україні неволі ніколи. О Пречиста Діво, глянь на нас із неба. Та дай же нам ту свободу, якої нам треба. Нова радість стала, яка не бувала. Над полями України пташечка літала».

«Украина – единая от Ужгорода до Луганска и Донецка»

Этот проект называется «Миссия «Вертеп на Востоке». Его организовали участники общественной организации «Міжнародний Націоналістичний Конгрес» из Тернополя, Львова и Днепра.

Мы считаем своим долгом ехать из Тернополя, Львова и Днепра сюда, на Восток Украины, чтобы этим подчеркнуть наше единство



Василий Панькевич играет в вертепе повстанца, который победил «Сталина». Панькевич говорит, что миссия такого «повстанческого вертепа» – рассказать жителям Донецкой и Луганской областей о рождественских традициях. А еще – принести известие о возрождении Украины от Тернополя и до Славянска.

Вот что сообщил нам Василий Панькевич: «К сожалению, мы не имеем Украину в полном составе из-за войны, которую ведет Россия против нас. Поэтому мы считаем своим долгом ехать из Тернополя, Львова и Днепра сюда, на Восток Украины, чтобы этим подчеркнуть наше единство, что Украина – единая от Ужгорода до Луганска и Донецка».

Иосифа Сталина играет Василий Капустинский из Тернополя. Он руководит тернопольским отделением «Міжнародного націоналістичного конгресу». А еще – учится на 4-м курсе Тернопольского национального экономического университета.

Василия не смущает такая роль: «Как бы не засекречивали архивы, все равно мы знаем, кто такой Сталин. Это кровавый диктатор, который уничтожал украинский народ. Он уничтожал население Востока Украины Голодомором. А мы знаем сапог Красной армии по репрессиям, когда была советская оккупация Галичины во время Второй мировой войны. И никакие советские мифы на самом деле не работают».

Милости просим всех жителей Донбасса: приезжайте в Тернополь, на Тернопольщину. Это туристическая область, замки, пещеры, будем рады вас видеть!



Также участники «повстанческого вертепа» намерены ломать стереотипы о том, что украинцы, которые живут по разные берега Днепра – разные. «Потому что нам на самом деле не хватает общения между разными регионами страны, – говорит Капустинский. – Это всегда интересно: нам приезжать на Донетчину. И милости просим всех жителей Донбасса: приезжайте в Тернополь, на Тернопольщину. Это туристическая область, замки, пещеры, будем рады вас видеть!».

Я сюда ехал, понимая, что тут был когда-то контроль «ДНР», но линия фронта сместилась. И я сюда осознанно еду, потому что тут есть люди, которым это надо



Ярослав Швец живет в Жовкве неподалеку от Львова. В обычной жизни он сварщик, а в вертепе – черт в ватнике. Ярослав говорит, что не против выступить с «повстанческим вертепом» и в Донецке, когда город вернется под контроль украинских властей. Ведь людям интересно узнавать о разных традициях празднования Рождества: «Я сюда ехал, понимая, что тут был когда-то контроль «ДНР», но линия фронта сместилась. И я сюда осознанно еду, потому что тут есть люди, которым это надо. Во Львове об этом (традициях Рождества – ред.) люди все знают. А тут надо людям об этом рассказывать еще раз».

С вертепом пришли – это же большое событие! Я слушала – и плакала. Слезы текли от радости



Зрители – они смотрели вертеп в библиотеке – восприняли представление с интересом, фотографировались с героями. Жительница Славянска Мария Колесникова не смогла сдержать слез, ведь с колядками приехали ее земляки: «Чрезвычайные впечатления! С вертепом пришли – это же большое событие! И колядки хорошие, мне все понравилось. Я эти колядки знаю, но они их немножко изменили. Я слушала – и плакала. Слезы текли от радости».

Людмила Скорописова, преподаватель педагогического университета, говорит, что ее поразило то, что акцию инициировали студенты: «Дети неравнодушны к событиям, которые происходят в нашем государстве. Они говорят, что мы живем уже в Украине, а не в том государстве, что было раньше. И сам сюжет очень необычен. Он показывает, что люди приехали и хотят показать ту культуру, которую они несут с собой».

Как сообщили нам участники вертепа, уже появились контакты с молодежью из Донбасса. Парней и девушек пригласили на большую спортивно-патриотическую игру в Украине «Гурбы – Антоновцы», которая проходит ежегодно на месте самого большого боя УПА с НКВД.

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