(Друкуємо мовою оригіналу)

«Ой, радуйся, земле», «Нова Радість стала», «Коляд-коляд-коляда»… Вертепы становятся все популярнее на Донбассе. Радио Донбасс.Реалии собрало пять особенных рождественских колядок, которые прозвучали в регионе на новый 2020-й. К сожалению, на оккупированной части Донбасса встречать Рождество по-украински на публике сейчас практически невозможно.

В Северодонецке колядовали прямо в торговом центре. В фойе с разных сторон начали сходиться люди, распевая на многоголосье «Ой, радуйся земле». К концу колядки весь хор собрался вокруг ёлки в холле для финального аккорда.

А это уже Мариуполь. Военный оркестр десятой Горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» поздравляет с Рождеством своих коллег из Военно-морских сил. Тут звучали не только традиционные колядки, но и попурри из известных новогодних мелодий, поздравления и пожелания счастливых праздников.

А эта колядка звучит с главной площади Краматорска – нынешнего центра Донецкой области.

В Курахово также не обошлось без «Ой радуйся земле». Здесь прихожане одной из церквей вышли на уже темные вечерние улицы с импровизированным вертепом и пели рождественские песни, даря прохожим праздничное настроение.

В Бахмут приехал настоящий вертеп из Звановки. С царями, звиздарем, ангелами, чертями и другими традиционными персонажами. Дети не только вертеповали, показывая рождения Христа, но и пели колядки, за что получили награду от зрителей.

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