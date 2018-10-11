Антирадянське підпілля на Донбасі було вражаючим – історик

Антирадянське підпілля на Донбасі було вражаючим – віднайдені в архівах документи руйнують міф про Донбас як пролетарську опору комуністів. Так вважає історик Ігор Каретников, співробітник Українського інституту національної пам’яті. Що ж відомо про опір радянській владі в Донецькому регіоні, і чому історик не радить вірити тому, що кажуть російські політики про Донбас?

У 2010 році в архівах істориками був віднайдений документ про секретне засідання Донецького обкому партії, де розглядалися заходи обласного КДБ з «припинення антирадянської діяльності». Цей документ складається з двох частин: до довідка начальника обласного КДБ Кравченка про стан справ з антирадянським підпіллям в регіоні – і заходи, які треба вжити КДБ, щоб боротися з антирадянською діяльністю.

«Як на мене, для того образу радянського, пролетарського Донбасу, опори комуністичної партії, діяльність людей, організацій вражає, – вважає Каретников. – Це організації Донченка і Дониченка, які боролися з радянською владою і розкривали злочинну суть комуністичної партії, це луганський журналіст Гайовий, який є радянським дисидентом».

Компартія подала це як хуліганство – але насправді там були антирадянські гасла

«У 1957 році у Христівці – зараз це окуповане місто Кіровське – було повстання гідності робітників. Там планували побудувати 20 шахт. Зібралися хлопці з усіх регіонів України на комсомольське будівництво. І був такий факт: загинув шахтар, і його – уявіть лише – немитого, в спецівці поховали в труні, яка була замала для нього, а гроші на поховання адміністрація пропила. Коли люди про це дізналися, було повстання. Викликали військовий підрозділ, щоб його придушити, 300 чоловік заарештували. Компартія тоді подала це як хуліганство – але насправді там були антирадянські гасла», – розповідає історик.

Також на Донбасі віднайдені численні місця, де розстрілювали й таємно ховали репресованих.

Архівні документи про невідомі сторінки історії Донбасу були презентовані у вересні 2018 року на виставці «Донбас: переPROчитання образу» у Національному музеї історії України.

«Меседж антиукраїнського Донбасу спрямований на українців, він не для російського споживання»

«Моє бачення Донецька, в якому я народився і зростав, зовсім не відповідає тому образу Донбасу, який створено зараз, – каже Ігор Каретников.​ – Донбасу не пощастило, він весь час виступає ідеологемою, міфом. У радянські часи культивувався передусім героїчний образ шахтарів Донбасу, попри те, що регіон – це не тільки шахти, а й металургія, машинобудування, сільське господарство, риболовство. З розпадом же Радянського Союзу, на початку 2000-х, почав складатися образ люмпенізованого й проросійського регіону».

Я би радив не слухати те, що кажуть російські політики про Донбас

«Донбас не гірший і не кращий за інші регіони України. Кожен регіон має свої особливості, має певні особливості й Донбас. Він такий, як є, і він є частиною України. Я зараз би радив не слухати те, що кажуть російські політики про Донбас. Це суцільна інформаційна психологічна кампанія, спрямована на українського слухача з метою створити негативний образ Донбасу. Цей меседж антиукраїнського Донбасу і спрямований на українців. Він не для російського споживання», – вважає історик.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу

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