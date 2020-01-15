(Друкуємо мовою оригіналу)

Анастасия Мухина, или просто Владимировна, как называет её соседка по палате в «Феофании» (тоже освобожденная заложница, Елена Сорокина ), откладывает в сторону трость и пытается сидеть на кровати с выпрямленной спиной. Рассказывает обо всём спокойно, хотя пережить в плену довелось немало. Женщину задержали за расклейку проукраинских листовок в её родном Луганске. Говорит, что не могла сидеть и молча наблюдать, как захватывают город.

– Два года клеила листовки, и 8 февраля меня остановили. Инкриминировали сначала 13 статей, а «судили» по шести: «измена родине», «шпионаж», изготовление взрывоопасных веществ, нарушение целостности «ЛНР», разжигание межнациональной ненависти в «ЛНР». Дали 16 лет.

– Что вас поддерживало и мотивировало клеить эти листовки?

– Вера. Вера в то, что всё равно здесь будет Украина.

– В каких условиях вас содержали?

– В тюрьме я сидела среди убийц, наркоманов и алкоголиков. Было такое, что и матрасы были мокрые, потому что стены и потолок текут так, что был грибок. В камере было 6 человек, молодые. Относились… Да как к старикам. Я просто читала книги и с ними мало разговаривала, потому что бесполезно. Если что-то скажешь за Украину, они могут тебя и побить, сразу же подскакивали.

Меня чеченец допрашивал, он всё время говорил, что меня вывезут в Россию

Меня чеченец допрашивал, он всё время говорил, что меня вывезут в Россию. Говорит, вы читали «ГУЛАГ»? Вот туда и вывезем, у вас не будет документов, и вы там сгинете, и никто о вас не вспомнит. Один раз меня вывезли. Завязывают глаза и начинают возить по городу. Я тогда подумала, что, наверное, в Россию. Но привезли на детектор лжи, я отказалась давать показания. Сказала, что у меня давление скачет, что покажет этот аппарат? А он (полиграфолог – ред.) говорит – брехню.

У них остались и ключи, и они жили в моей квартире

Их бесило, меня постоянно допрашивали. Курировал это всё ОБОП. У них остались и ключи, и они жили в моей квартире. Мне показывали родственников моих, что они находятся уже за решёткой. Говорили, что буду перестукиваться теперь.

Даже убийцам приносили телефон, они звонили родственникам, разговаривали. Мне никогда не давали телефон, из-за моей позиции.

Когда меня «Верховный суд» судил, то адвокат от меня отказалась, знала, что это бесполезно. Она сказала, что обвинение сшито белыми нитками, но защитить как положено не сможет, сказала, что живёт здесь и у неё дети.

У меня нет никаких документов, как они и говорили, что у меня не останется ничего, так и вышло.

– А что вы почувствовали, когда попали на «украинскую сторону»?

– Я воздушные поцелуи слала военным, а они мне в ответ.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)