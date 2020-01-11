Публічність може врятувати полоненому життя – Асєєв

Інформаційна підтримка може зберегти полоненому здоров’я та, імовірно, життя, вважає журналіст Станіслав Асєєв. Водночас, потрібно зважати на те, чи є можливість звільнити людину непублічним шляхом, та не зашкодити цьому у перші кілька діб. Про це Асєєв сказав в інтерв’ю Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) та каналу Настоящее время.

«У моєму випадку, безумовно, це зіграло в позитивний бік. Але відповідь неоднозначна. Мені це вберегло здоров’я, а пізніше до мене все ж було особливе ставлення і в «Ізоляції» (таємна тюрма на території колишнього музею та заводу ізоляційних матеріалів – ред.) – набагато лояльніше, ніж до тих, у кого не було такої інформаційної підтримки. Але у перші кілька діб, можливо, не варто цього робити, оскільки все ж є невелика ймовірність, що якимось чином вдасться домовитись приватним способом, і людину звідти витягнуть. Ця імовірність мізерна, але в перші кілька діб не варто. А взагалі, авжеж, інформаційна підтримка дуже важлива. Навіть я б сказав принципово важлива. Вона може вберегти здоров’я, а інколи і життя», – зазначив Асєєв.

Він розповів, що інколи мав змогу отримувати інформацію з підконтрольної Києву території країни.

«З певного моменту нам в «Ізоляції» вдавалося ловити українські частоти, й інформація все ж туди надходила. Радіо там було дозволено. Я чув і привітання з днем народження... У тому місці це дуже важливо, це фактично єдине позитивне, що там є – чути те, що про нас не забули», – сказав журналіст.

Автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв був звільнений в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року.

До затримання проросійськими бойовиками співпрацював з низкою українських медіа, зокрема – з Радіо Свобода, перебуваючи в окупованому Донецьку. Писав статті для проєкта «Радіо Донбас.Реалії» під псевдонімом «Станіслав Васін».

У 2018 році Радіо Свобода видало книжку «В ізоляції» про життя на окупованій території Донбасу. В ній опубліковані матеріали, які Станіслав Асєєв писав із січня 2015-го до травня 2017 року.