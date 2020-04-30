(Друкуємо мовою оригіналу)

За полтора месяца карантина украинцы научились жить в новых условиях, однако с боязнью смотрят в будущее. В маленьких городах Донбасса ситуация сложнее. Родион Маликов, преподаватель и переводчик из прифронтового Торецка, поделился с Радио Донбасс.Реалии тем, как проходит карантин на линии соприкосновения.

– Из странных проблем, которые возникли на карантине – нельзя было купить лимона и имбиря. Все кинулись им лечится. Имбирь пока не появился, но хоть лимоны вернулись, но цены заоблачные, не каждый себе сможет позволить.

Город у нас маленький, прифронтовой, тут только два АТБ, в котором кормится весь город. До карантина работало много мелких магазинов, работы в городе мало, люди выживали только тем, что торговали на рынках или в магазинах. И введение карантина сильно сказалось на том, что теперь нельзя купить некоторые продукты. И денег становится всё меньше.

В магазин пускают по очереди, но перед магазином люди не соблюдают дистанцию, и маски держат в кармане. Получается, что искусственно создаётся очередь и потенциальное заражение.

– А конкретно на вас как отразился карантин?

– У меня была удалённая работа, которая вся была ориентирована на Киев. А в Киеве теперь все офис закрыты, и работы становится всё меньше и меньше. У меня, к примеру, такая форма оплаты – сколько ты сделал, столько ты и получил. Чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь. Если работы нет совсем, то и нет никаких гарантий, что завтра будет чем накормить свою семью. С этой стороны карантин очень сильно ударил.

– А в бытовом плане?

– Сидим дома. Рынки не работают, парикмахерские, мастерские, магазины одежды тоже. Это всё плохо сказывается. Ну не могут же люди не ходить по несколько месяцев в парикмахерскую. Даже лампочку купить невозможно! А если в какой-то маленький магазин что-то такое и привезут, то создаётся огромная очередь.

С масками проблем нет никаких, все их кинулись шить и продавать. Носят, наверное, больше из-за боязни штрафов, потому как до 6 апреля маски у людей были, но они их не носили.

– Как вы и окружающие вас люди относятся к такому долгому карантину?

– Старики не понимают, как так случилось и какие у этого всего могут быть последствия. Здесь же в основном население пенсионного возраста, военные, молодёжи очень мало, все стараются выехать из этого города в поисках работы. А так, все стали заложниками ситуации. Приходится сидеть дома, без работы и средств.

Полиция занимается только информированием. Машины ездят, рассказывают об опасности вируса, о штрафах. На каждом шагу висят рекламные проспекты об опасности вируса. Представители Красного Креста раздавали плакаты и просили с ними сфотографироваться, но разъяснительной работы не проводили.

А в плане какой-то конкретной помощи сложно. Я пытался выяснить, где в городе можно пройти проверку на вирус, получил ли город тесты и аппараты искусственной вентиляции лёгких. Этих ответов я не получил. Все готовы заниматься профилактикой, но никто не знает, как с ним бороться.

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