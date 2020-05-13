Мільйон дітей може померти через непрямий вплив COVID-19 – дослідження

За найгірших сценаріїв понад 1,1 мільйона дітей у віці до п’яти років та 56 700 матерів можуть померти в наступні пів року через непрямий вплив коронавірусної хвороби COVID-19, йдеться дослідженні, оприлюдненому на сторінках медичного журналу The Lancet.

Водночас за найменш жорсткими оцінками коронавірус опосередковано спричинить смерть 253 500 дітей та 12 200 матерів.

Прогнози можливої смертності базувалися на розрахунках зниження рівня охоплення медичними послугами та можливого збільшення кількості дітей у віці до п’яти років з недостатньою масою тіла.

Згідно зі звітом, який є в розпорядженні Радіо Свобода, ці потенційні дитячі смерті доповнять 2,5 мільйона уже наявних дитячих смертей, які фіксують кожні шість місяців в 118 країнах із низьким та середнім рівнем доходів. Таким чином, коронавірус ставить під загрозу досягнутий за останнє десятиліття прогрес у боротьбі з дитячою смертністю.

Як йдеться в дослідженні, у країнах з уже слабкою медичною системою COVID-19 спричиняє додаткову напругу: кількість візитів до медичних центрів знижується через викликані коронавірусом обмеження та страх заразитися.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) привертає увагу до ще однієї проблеми: близько 370 мільйонів дітей у 134 країнах до карантину покладалися на харчування у своїх школах. Через карантин вони мають шукати інші джерела їжі.

ЮНІСЕФ зазначає, що потенційно найбільшу кількість додаткових дитячих смертей можуть мати Бангладеш, Бразилія, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Індія, Індонезія, Нігерія, Пакистан, Уганда й Танзанія. Водночас найвищий відсоток зростання дитячої смертності можуть зафіксувати в Джибуті, Есватіні, Лесото, Ліберії, Малі, Малаві, Нігерії, Пакистані, Сьєрра-Леоне та Сомалі.

Наприкінці 2019 року Дитячий фонд ООН звітував, що кількість дітей, які помирають у віці до п’яти років, знизилася на близько 60% з 1990-го року.