ЮНІСЕФ: кількість дітей, які помирають у віці до 5 років, знизилася на 60%

Кількість дітей, які помирають у віці до п’яти років, знизилася на близько 60% з 1990-го року, йдеться в дослідженні Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

«У 1990-му, через рік після ухвалення Конвенції (про права дитини – ред.), понад 12,5 мільйонів дітей померли до свого п’ятого дня народження (здебільшого через причини, які можна було попередити). До 2018-го це число знизилося до п’яти мільйонів, скоротившись майже на 60 відсотків», – розповіли в ЮНІСЕФ.

За даними Дитячого фонду ООН, найвищий рівень дитячої смертності – у Західній і Центральній Африці. Там на 1 000 дітей припадає 97 смертей. Найнижчі показники у Західній Європі (4 смерті на 1 000 дітей).

Серед загроз у ЮНІСЕФ називають проблеми з вакцинацією. Станом на 2018 рік 19,4 мільйона немовлят не мають доступу до імунізації DTP-3 – вакцин від дифтерії, правця й коклюша. Більшість із цих дітей – із бідних домогосподарств, вони живуть у громадах, недостатньо забезпечених послугами (віддалених локаціях, районах конфліктів або міських нетрях).