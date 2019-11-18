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18 листопада 2019, Київ 12:25
Новини | Міжнародні

ЮНІСЕФ: кількість дітей, які помирають у віці до 5 років, знизилася на 60%

ЮНІСЕФ: найвищий рівень дитячої смертності – у Західній і Центральній Африці

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Кількість дітей, які помирають у віці до п’яти років, знизилася на близько 60% з 1990-го року, йдеться в дослідженні Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

«У 1990-му, через рік після ухвалення Конвенції (про права дитини – ред.), понад 12,5 мільйонів дітей померли до свого п’ятого дня народження (здебільшого через причини, які можна було попередити). До 2018-го це число знизилося до п’яти мільйонів, скоротившись майже на 60 відсотків», – розповіли в ЮНІСЕФ.

За даними Дитячого фонду ООН, найвищий рівень дитячої смертності – у Західній і Центральній Африці. Там на 1 000 дітей припадає 97 смертей. Найнижчі показники у Західній Європі (4 смерті на 1 000 дітей).

Серед загроз у ЮНІСЕФ називають проблеми з вакцинацією. Станом на 2018 рік 19,4 мільйона немовлят не мають доступу до імунізації DTP-3 – вакцин від дифтерії, правця й коклюша. Більшість із цих дітей – із бідних домогосподарств, вони живуть у громадах, недостатньо забезпечених послугами (віддалених локаціях, районах конфліктів або міських нетрях).

/**/ /**/ За даними ЮНІСЕФ, понад 200 тисяч дітей проживають у 20-кілометровій зоні по обидві сторони від лінії розмежування, що сильно забруднена мінами й іншими вибухонебезпечними залишками війни (на фото 6-річна Тома, поранена міною в 2017 році)
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