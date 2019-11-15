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15 листопада 2019, Київ 12:43
Новини | Міжнародні

У Німеччині запровадили штрафи за відмову вакцинувати дітей від кору

Відмова робити щеплення може коштувати німцям близько 2500 євро

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Парламент Німеччини ухвалив 14 листопада закон, що зобов’язує робити щеплення дітям від кору і запроваджує штрафи, якщо такого щеплення немає. Закон про обов’язкову вакцинацію дітей від кору почне діяти в березні 2020 року.

З цього ж часу повинні бути щеплені всі співробітники дитячих садків і шкіл, медичних установ і ті, хто працює в громадських установах, в тому числі співробітники і волонтери в центрах роботи з мігрантами та біженцями.

Батькам, які відмовляться вакцинувати своїх дітей, загрожує штраф до 2500 євро, а їхнім дітям може бути заборонено відвідувати школи і дитячі садки.

За даними Інституту Роберта Коха, рівень вакцинування школярів від кору за минулий рік знизився до 93%.

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За даними ВООЗ, близько 365 тисяч випадків кору зафіксовано у всьому світі цього року, що майже втричі більше, ніж у першій половині 2018-го. За даними ЮНІСЕФ, Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році. Також до десятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен і Румунія.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

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