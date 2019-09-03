В Україні дітей без щеплень не пускатимуть у школи і дитсадки (оновлено)

Ірина Кононенко,​ Микола Квас

Перед навчальним роком в уряді попередили: із 1 вересня в Україні дітей без щеплень не пускатимуть у школи і дитячі садки, виняток зроблять лише для тих, у кого є медичні протипоказання до вакцинації. Влада каже, що це «нормальна світова практика». Тим часом у Києві кілька днів тому заявили, що в столиці поки що дітей, які вже вчилися, пускатимуть у школи без щеплень, а про обмеження мова буде йти у разі низького рівня вакцинації. Тим часом противники примусової вакцинації збираються на мітинг до Офісу президента.

У киянки Лідії Матвійчук-Білоусової – троє дітей. Вона вже 12 років відмовляється їх вакцинувати і офіційно у головного лікаря поліклініки підписує документ, який дозволяє їм відвідувати школу.

Жінка впевнена, що ризики ускладнень при вакцинації великі. «У нас дуже багато родичів, знайомих, просто друзів, у яких все плачевно закінчилося. Зрозуміло, що дитина з самого початку не була абсолютно здоровою. Але щонайменше до двох-трьох років треба зрозуміти, наскільки здорова дитина, і вводити якісь хімічні препарати, речовини. Категорично це не моє, я не для того їх народжувала», – говорить Лідія Матвійчук-Білоусова.

У цьому навчальному році діти Лідії не зможуть піти в школу: з 1 вересня учнів без обов'язкових щеплень (за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації) не пускатимуть до навчальних закладів.

Що робити з тими, кому протипоказана вакцинація, вирішувати будуть безпосередньо в школі, де «є лікар, медсестра, керівник освітнього закладу, є дитина з її особливостями», заявляла в середині серпня тодішній міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

«Але ми закликаємо батьків не ставити дитину в умови, коли вона буде уникати соціалізації і нормально навчатися, тільки виходячи з позиції, яка не обґрунтована і може стати загрозою здоров'ю та їхній дитині», – підкреслила Гриневич.

Лідія відповідає на це, що кожен з батьків повинен сам для себе вирішувати питання з щепленнями. Примусова вакцинація більш здоровою націю не зробить, вважає вона.

«У кожного щеплення є перелік побічних ефектів, і в кінці цього списку стоїть смерть. Був період, коли народилася перша дитина – було дуже важко визначитися, тому що були залякування з боку медиків і говорили про відповідальність, – розповідає про свій досвід Лідія. – Але пройшовши певний період, я зрозуміла, що відповідальність лежить тільки на батьках».

З нею категорично не згодна Інна Романова. Її 10-річна дочка Ксенія в школу піде з усіма належними щепленнями. Інна каже, що їй так спокійніше.

«Я розумію прекрасно, що дитина захищена тим, що ми зробили щеплення. Але в той же момент, якщо прийде дитина, яка буде хвора на той же кір, є шанс, що моя дитина захворіє, але ця хвороба у неї пройде в більш легкій формі. Тобто та дитина, яку батьки не вакцинували, піддає ризику і мою дитину», – хвилюється Інна Романова.

Керівник громадської організації «Батьки, SOS!» Альона Парфьонова вважає, що після рішення міністерства можливі масові судові розгляди.

«Можливо, це будуть шалені конфлікти, тому що, наприклад, вчилася дитина, перейшла в 5-й клас, йде на 1 вересня. Але вона не була вакцинована і не було документів, що вона не може відвідувати школу або дитячий садок. І що в цьому випадку буде відбуватися? Що якщо у директора або у медпрацівника виникла підозра, що довідка несправжня? Він навіть не має повноваження перевірити це», – міркує Альона Парфьонова.

Донедавна виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нещодавно заявила, що відтепер купити довідку про наявність всіх щеплень неможливо.

У Міністерстві освіти додали: якщо батьки все ж проти вакцинації, то для них є альтернативні методи навчання – дистанційне або індивідуальне.

У КМДА зазначають, що обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти і забезпечувати їм дистанційне навчання будуть у разі низького рівня вакцинації, а зараз заборонити дітям відвідувати заклади освіти не можуть, повідомляє «Укрінформ».

«Заборони невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти не буде. Але у разі низького рівня вакцинації (ми зараз складемо процедуру підтвердження вакцинації дітей) і в разі погіршення статистичних даних про наявність захворювань, бо медики сигналізують про ріст захворюваності на деякі хвороби, які мають ознаки епідемії, ми змушені будемо обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти і забезпечувати їм право отримати освіту дистанційно, така форма є. Тобто заборонити дітям відвідування закладів освіти ми не можемо, але ми закликаємо до свідомості і батьків, і педагогів, і дітей здійснювати профілактику захворювання. Ми просимо відповідально ставитися до вакцинації діток і не наражати в першу чергу їх на загрозу захворювання», – заявив перед навчальним роком заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Однак приймати нових дітей без щеплень до садочків і шкіл ніхто не буде, зазначила директор департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян: «Тих, хто вже зарахований, або дітей, які вже не перший день ходять у садочок або школу, відраховувати ми не маємо права».

Оригінал публікації – на сайті проєкту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»