Виконавчий директор Нафтогазу Вітренко заявляє, що його звільняють

Виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявляє, що його попередили про скорочення його посади і звільнення через два місяці.

«Символічно, що мене звільняють з «Нафтогазу» в ситуації, коли наша команда, яку я маю честь очолювати, у 2019 продемонструвала рекордні прибутки на фоні збитків решти «Нафтогазу», і коли попереду більш ніж достатньо роботи», – написав Вітренко у фейсбуці 13 травня.

За словами Вітренка, причиною звільнення він вважає те, що «зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у відносинах з «Газпромом».

«Так само не є пріоритетом боротьба з корупцією, зокрема з її причинами в газовому секторі. Виходить, є інші пріоритети, які, на жаль, стали бар’єром на шляху зближення з Європою, зміни правил всередині країни на європейські, примушення Росії грати за цивілізованими правилами по відношенню до України», – написав Вітренко.

На посаді у «Нафтогазі» Вітренко відповідав, зокрема, за газові переговори з Росією. Також команда на чолі з виконавчим директором «Нафтогазу» вела судові процеси з «Газпромом».