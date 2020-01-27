Зеленський припинив повноваження Вітренка в «Укроборонпромі»

Президент України Володимир Зеленський припинив повноваження Юрія Вітренка як члена Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром». Про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому на сайті президента 27 січня.

«Ще 15 січня цього року я формально звернувся до президента України з проханням припинити мої повноваження члена Наглядової ради «Укробронопром». Це пов’язано передусім з моїми власними планами на майбутнє – що я можу, і що я хочу робити на тому якісному рівні, який я сам від себе вимагаю», – пояснив мотиви рішення сам Юрій Вітренко, основна робота якого – виконавчий директор «Нафтогазу України».

На посаді у «Нафтогазі» Вітренко відповідав, зокрема, за газові переговори з Росією. Також команда на чолі з виконавчим директором «Нафтогазу» вела судові процеси з «Газпромом», за підсумками яких російська сторона перерахувала українській компанії майже 3 мільярди доларів.