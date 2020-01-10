Путін особисто брав участь у переговорах щодо газу в Парижі – Вітренко

Президент Росії Володимир Путін особисто обговорював питання газу під час зустрічі в «нормандському форматі», розповів в інтерв’ю Радіо Свобода виконавчий директор національної енергетичної компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко.

Про це він повідомив у відповідь на запитання, чи відбувалися в Парижі газові переговори між радником Зеленського Андрієм Єрмаком та помічником Путіна Владиславом Сурковим. За словами Вітренка, помічники президентів тему газу не обговорювали.

«Пан Єрмак і пан Сурков не обговорювали питання газу. Питання газу у Парижі обговорював пан Зеленський з Путіним. Потім, оскільки почалася дискусія вже більш технічна, пан Зеленський попросив мене взяти у цьому участь. І потім ми з Путіним (я не знаю скільки хвилин, від п’яти до 20, бо для мене була невеличким шоком вся ця ситуація) обговорювали технічні питання, тобто суми, ставки транзиту, юридичні деталі, склад арбітрів в арбітражі», – розповів виконавчий директор «Нафтогазу».

За оцінкою Вітренка, Путін – фахівець «найвищого рівня» в питаннях газу і добре знається на деталях. Він додав, що його участь в переговорах у Парижі не передбачалася, і про необхідність бути присутнім він дізнався увечері напередодні.

«Мені сказали приїхати у Париж в неділю ввечері. Сказали: першим рейсом ти маєш їхати в Париж. Тому що всі делегації приїхали раніше. І в делегації з російського боку було зазначено, що приїжджає Новак і Міллер. І тоді (це моя така точка зору) українська делегація... Зрозуміло (мало того, президент був поінформований заздалегідь про це), має бути хтось в делегації, хто може вже оперативно на рівні більш детальному опонувати (голові правління «Газпрому» Олексію – ред.) Міллеру, (міністру енергетики Росії Олександру – ред.) Новаку», – пояснив він.

Зустріч у «нормандському форматі» за участі представників України, Росії, Франції та Німеччини відбулася 10 грудня в Парижі.

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30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін раніше чинного контракту 2009 року на транзит, як і контракту на постачання російського газу до України, збіг вранці 1 січня 2020 року. Підписанню цього контракту передувало укладення між сторонами мирової угоди – договору про врегулювання претензій.

Повну версію «Суботнього інтерв’ю» з Юрієм Вітренком дивіться та читайте на сайті Радіо Свобода 11 січня.