Вітренко пояснив, чому в Україні скорочується видобуток газу

Власний видобуток газу в Україні скорочується, розповів виконавчий директор національної енергетичної компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко в ефірі Радіо Свобода. Він назвав декілька причин такої ситуації.

«Уряд не давав нові ліцензії, тобто дозволи на розробку родовищ (і це велика проблема), скоріш за все, через корупційні причини. Тому що хотіли якісь отримувати хабарі або собі забрати якісь ліцензії. «Нафтогаз» не може платити хабарі», – сказав Вітренко.

Водночас, за його словами, план із видобутку не виконали навіть на тих родовищах, у яких є ліцензії.

«Тому що немає цього ефективного механізму, який дозволяв би залучати інвесторів, залучати технології, залучати найголовніше – людей професійних, які зможуть ефективно працювати», – сказав він.

На переконання Вітренка, покращити ситуацію можна через можернізацію паливно-енергетичного комплексу, яка можлива, у свою чергу, через допомогу міжнародних партнерів.

Як раніше повідомлялося, «Укргазвидобування» збирається вибурити 80 нових свердловин у 2020 році, оскільки з наявних 3,5 тисяч свердловин у портфелі «Укргазвидобування» майже одна тисяча – вже «на нулі».