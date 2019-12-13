«Укргазвидобування» збирається вибурити 80 нових свердловин у 2020 році – «Нафтогаз»

«Укргазвидобування» збирається вибурити 80 нових свердловин у 2020 році, повідомив директор інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«У 2020 році ми добурюватимемо та закладатимемо майже 80 нових свердловин. Раніше зробити це без сучасних верстатів, швидкість буріння яких у 2-3 рази вища за наші старі верстати, було важко», – сказав Фаворов.

За його словами, компанія змінила підхід у цьому напрямі, і тепер не буритиме свердловини, витрати на буріння яких неспівмірні витраченим інвестиціям.

Він додав, що з наявних 3,5 тисяч свердловин у портфелі «Укргазвидобування» майже одна тисяча – вже «на нулі».

«Їх треба закривати і списувати, чим ми і займемося наступного року. Ще 2,5 тисячі ми проаналізували і, на жаль, на них у 2015-2016 роках найнизькоризиковіші і найдебетніші роботи вже було проведено: ГРП (гідравлічний розрив пласту – ред), колтюбінг, ремонти... Цей лимон вичавлено, плюс-мінус ця історія закрита, і нам треба переходити на наступний етап технічно складніших рішень», – розповів Фаворов.

У 2018 році в Україні видобули 21 мільярд кубометрів газу. Водночас обсяг споживання газу більший – 32,3 мільярда.