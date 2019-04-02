«Нафтогаз» підписав з китайським кредитним агентством меморандум про співпрацю на 1 млрд доларів

НАК «Нафтогаз України» підписав меморандум про співпрацю з китайським кредитним агентством на 1 мільярд доларів, повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв у Facebook.

«Вчора разом з делегацією «Нафтогазу» в Китаї. Підписали меморандум з кредитною агенцією Sinosure про надання групі «Нафтогаз» страхової квоти на 1 мільярд доларів. Це дозволить без держгарантій та навантаження на бюджет України залучити значні інвестиції в розвиток нафтогазової галузі», – пояснив Коболєв.

Він додав, що на першому етапі планують залучити 160 мільйонів доларів для фінансування вже чинних контрактів «Укргазвидобування», зокрема на постачання бурового обладнання.

«У «Нафтогазу» вже є досвід успішної співпраці з Sinosure – у 2018 році ми отримали їх страхування на $140 млн та придбали 13 бурових верстатів для «Укргазвидобування» з відстроченням платежу на п'ять років. Оновлення бурового парку «Укргазвидобування» – це реальний крок до нарощування видобутку українського газу», – заявив Коболєв.

Обсяг видобутку газу в Україні державними й приватними компаніями у 2018 досяг 21 мільярда кубометрів. Водночас обсяг споживання газу більший – 32,3 мільярда.