Контрактів і переговорів щодо купівлі газу в Росії немає – Вітренко

Контрактів і переговорів щодо купівлі газу у Росії немає, заявив виконавчий директор національної енергетичної компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко в ефірі Радіо Свобода.

Відповідаючи на питання, чи міг би «Нафтогаз» мати якусь дочірню компанію, яка займалася б купівлею газу напряму у «Газпрому», Вітренко сказав: «Міг би. Але немає таких контрактів, немає таких планів, немає таких переговорів, думок. Теоретично все можливо в світі, але практичних підстав для того, щоб це обговорювати, зараз немає».

«Можу тільки зазначити, що, з одного боку, у нас є зараз законодавчі можливості для прямих поставок з «Газпрому» і раніше були. Нічого не змінилося. Ми не купуємо газ напряму в «Газпрому» не тому, що українські політики ухвалили таке героїчне рішення не купувати газ в Росії, а тому, що Росія припинила поставки газу. І наше завдання як «Нафтогазу» і моєї команди було в тому, що в ситуації, коли ми розуміли, що росіяни припинять поставки газу, знайти альтернативні можливості забезпечити потреби українських споживачів в газі з Європи. От що ми робили», – заявив Вітренко.

30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін раніше чинного контракту 2009 року на транзит, як і контракту на постачання російського газу до України, збіг вранці 1 січня 2020 року. Підписанню цього контракту передувало укладення між сторонами мирової угоди – договору про врегулювання претензій.