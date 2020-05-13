Український виробник заявляє про готовність виготовити 10 тисяч апаратів ШВЛ за чотири тижні

Державне підприємство «Новатор» із міста Хмельницького готове виготовити 10 тисяч апаратів штучної вентиляції легень, повідомив Радіо Свобода директор заводу Олексій Свістунов.

«Наш апарат ШВЛ пройшов випробування та отримав сертифікацію МОЗ. Ми плануємо розгорнути серійне виробництво. Після проведення підготовки та налагодження всіх виробничих процесів готові виготовити 10 000 апаратів за чотири тижні. Наразі необхідно дочекатися отримання коштів», – розповів керівник підприємства.

Міністерство охорони здоров’я України дозволило підприємству «Новатор» виробляти апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), повідомив міністр Максим Степанов 13 травня. За його словами, пропонований заводом із Хмельницького прилад – це «модернізований мішок Амбу, який може бути використаний в екстреній медичній допомоги на нетривалий період, щоб довезти тяжкохворого до лікарні».

За словами Степанова, «Новатор» має перспективи експорту своєї медичної продукції.