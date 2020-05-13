Гасло «Крим наш», Путін і Сталін зникли із зображень у «головному храмі» міноборони Росії

Зображення Йосипа Сталіна та Володимира Путіна прибрали з мозаїк у розташованому неподалік Москви храмі Воскресіння Христового, який російські засоби інформації називають «головним храмом» міністерства оборони Росії. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на видання «Открытые медиа», чия журналістка відвідала храм.

Портрет Сталіна замінили на плакат «Піднімемо над Берліном прапор перемоги» (в 1945 році його створив художник Віктор Іванов). З іншого мозаїки, присвяченій анексії Криму в 2014 році, зникли зображення президента Володимира Путіна і кількох високопосадовців. Замість Путіна зобразили ікону, замість чиновників – священників. Крім того, гасло «Крим наш» на мозаїці замінили на «Ми разом».

Один із робітників храму повідомив, що зображення Путіна замінили 5 травня, а Сталіна – 7 травня.

Міністерство оборони Росії 9 травня повідомило, що будівництво «головного храму Збройних сил» завершене. Відкриття храму через епідемію коронавірусної інфекції перенесли на невизначений термін.