Суд змусив «Приватбанк» заплатити Суркісам: що далі?

«Приватбанк», найбільший державний комерційний банк в Україні, тепер винен братам Григорію та Ігорю Суркісам приблизно 10 мільярдів гривень. Таке рішення ухвалив 2 вересня пізно ввечері Печерський районний суд Києва. Ідеться про кошти вкладників, які співвласники банку вивели перед його націоналізацією, і які нова адміністрація банку лише частково компенсувала, додавши до статутного капіталу «Приватбанку» вклади пов'язаних осіб. Таке рішення свідчить, що судова влада в Україні стає на бік Ігоря Коломойського та його оточення в його суперечці з державою, а також ставить під сумнів подальшу міжнародну допомогу Україні. Так оцінили останнє рішення на користь Суркісів експерти і частина посадовців. Радіо Свобода зібрало найважливіше, що варто знати про «гроші Суркісів» у «Приватбанку».

Печерський районний суд Києва пізно ввечері 2 вересня ухвалив рішення про примусове стягнення з державного комерційного банку «Приватбанк» майже 10 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів. Це рішення ухвалив суддя Сергій Вовк, відомий за іншими резонансними справами та за кількома пов'язаними з ним скандалами.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення суду «одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України».

«Суд задовольнив заяву «британських компаній» (афілійованих з братами Суркісами) та у якості забезпечення позову і без розгляду справи по суті ухвалив стягнути з «Приватбанку» близько 9 мільярдів гривень», – написав Малюська у фейсбуці.

Міністерство фінансів зробило заяву про те, що рішення суду направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 мільярдів гривень ($350 млн) й ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства».

Прем’єр Денис Шмигаль, зі свого боку, запевняє, що в уряді зараз чекають на повний текст рішення, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції. Мінфін підтверджує, що оскаржуватиме це рішення в апеляції.

У Національному банку заявили, що продовжать захищати законність рішень про націоналізацію «Приватбанку» і докладуть всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків.

Втім низка експертів та активістів, які відстежують перебіг судової тяганини між оточенням Ігоря Коломойського та українською державою і державним «Приватбанком», говорять про те, що банкові доведеться передавати виграні братами Суркісами гроші ще до результатів апеляції.

Чи втручався Зеленський?

3 вересня в Українських медіа з'явилися твердження про те, що напередодні рішення суду з Григорієм та Ігорем Суркісами зустрівся особисто президент України Володимир Зеленський.

Однак на Банковій це спростовують.

«Ця зустріч не була можлива ні теоретично, ні фізично. Президент у вівторок був у Полтавській області, а в середу вранці, не повертаючись до Києва, вертольотом вилетів до Харківської області», – заявив у четвер агентству «Інтерфакс-Україна» радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Він закликав «закінчувати з вимислами». Але водночас оголосив, що причиною того, що держава програла суд Суркісам – є некоректні дії представників минулої влади, які проводили націоналізацію найбільшого українського банку.

«Історія «Привату» і Суркісів – це історія тільки судів, а також тих, хто декілька років тому все це накрутив своїми непродуманими й юридично некоректними кроками з націоналізації і має, по ідеї, нині своїми грошима віддавати борги», – натякнув Подоляк.

Як сталося, що брати Суркіси, яких вважають бізнеспартнерами колишніх власників «Приватбанку» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, отримали змогу стягувати з державного банку значну суму, яка в перерахунку становить 350 мільйонів доларів?

Для розуміння ситуації, Радіо Свобода наводить основні факти про націоналізацію банку та боротьбу за його кошти.

«Приватбанк» спотикання

Статутний капітал «Приватбанку» на час націоналізації становив понад 21 мільярд гривень.

В останні дні перед націоналізацією з’явилася інформація про можливе банкрутство банку, і його вкладники знімали зі своїх рахунків понад 2 мільярди гривень на день.

18 грудня 2016 уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінансової установи.

19 грудня тодішній президент України Петро Порошенко затверджує рішення РНБО про невідкладні заходи щодо «Приватбанку»; голова НБУ Валерія Гонтарева пояснила, що реальний капітал банку був від’ємний: банк мусив виплачувати більше коштів, ніж реально мав.

пояснила, що реальний капітал банку був від’ємний: банк мусив виплачувати більше коштів, ніж реально мав. Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень: у банк вклади кошти платників податків (опосередковано взяті з бюджету та з НБУ), щоб звичайні українці, які тримали в ньому свої гроші, не втратили їх. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів, тому приблизно таку суму держава і вклала в посилення банку. Кошти, які держава влила у «Приватбанк» – це приблизно 3 тисячі гривень з кожного українця, такі розрахунки навів, зокрема, колишній віце-прем’єр та ексміністр фінансів Віктор Пинзеник .

. Альтернативою такій фінансовій підтримці було б банкрутство банку, паніка серед вкладників та фінансова криза в країні.

Окрім коштів держави, у зміцнення банку, якому загрожувало банкрутство, вклали депозити бізнес-партнерів Коломойського, які в ньому ще залишалися: це передовсім були депозити братів Суркісів на суму близько 250 мільйонів доларів. Депозити були додані до статутного капіталу за стандартною у світі процедурою Ball in, оскільки це кошти пов'язаних із власником банку осіб, пояснюють в НБУ.

До і після націоналізації «Приватбанк» був і є найбільшим українським банком. Він обслуговує кожного четвертого українця та більш ніж 330 тисяч корпоративних клієнтів, тобто кожен другий бізнес країни.

Неповернення проблемних українських банків попереднім власникам – є однією з двох головних вимог МВФ до України. В разі виграшу в судах Коломойського і його «пов’язаних осіб» зовнішнє кредитування України припиниться, і Україні загрожує дефолт, попереджають експерти. Коломойський, зі свого боку, заявляв, що не бачить проблеми в дефолті України.

Низка українських судів розглядає позови Коломойського до НБУ, до уряду та нинішнього керівництва банку. Загалом в Україні та за її межами щодо цього банку тривають 150 процесів.

2 вересня брати Суркіси через Печерський суд отримали право стягувати з «Приватбанку» 10 мільярдів гривень (приблизно 250 мільйонів доларів у рахунок своїх вкладів та 100 мільйонів доларів – компенсації). Частина експертів та активістів очікують, що саме «кейс Суркісів», імовірно, дасть змогу Ігорю Коломойському виграти інші суди щодо його колишнього банку.

Нацбанк України включив «Приватбанк» в список системно важливих банків. Він – одна з банківських установ, яка зобов’язана жорстко дбати про власну стабільність та мати додаткові резерви, щоб убезпечити фінансову систему країни в цілому.

Наразі банк є прибутковим, а також він потроху повертає через суди кошти, виведені попередніми власниками. Прибутки банку торік перевищили 32 мільярди гривень. В разі його повернення Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову, родині Дубілетів та іншим (меншим) власникам, держава безповоротно втрачає вкладені в нього кошти, а депозити українців знову опиняються під загрозою.

Як з банку виводили гроші?

В «Приватбанку», як і в решті комерційних банків, є свій власний (статутний) капітал, а також він розпоряджається грошима вкладників, які принесли до нього свої заощадження та відкрили депозити. Саме виведення коштів вкладників поставило банк під загрозу банкрутства, засвідчили і аудит, і журналістські розслідування.

Результати незалежного розслідування компанії Kroll підтвердили, що ПАТ «Приватбанк» був об'єктом «масштабних та скоординованих шахрайських дій», як мінімум, протягом десяти років до націоналізації, що завдало банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 мільярдів доларів США. Про це йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України.

Ось лише деякі елементи цієї схеми:

Всередині банку існувала тіньова структура, яка опікувалася виведенням коштів вкладників: вона відповідала за надання кредитів компаніям, пов'язаним із власниками банку. Відтак майже всі кошти, які вкладали у банк громадяни, виводилися як кредити «для своїх» під виглядом позик звичайним клієнтам.

Щоб пов'язані компанії не повинні були повертати гроші, вони отримували нові кредити від банку, щоб сплачувати відсотки за старими. Цю схему у світі знають як «циклічне перекредитування».

Щоб виведення коштів не було помічене, тіньова структура всередині банку фальшувала його звітність.

Таким чином до моменту націоналізації понад 95% корпоративних кредитів банку опинилися в руках фірм і осіб, пов'язаних із Коломойським та Боголюбовим.

Від моменту націоналізації й дотепер переважна більшість цих кредитів не повертаються, вони стали простроченими, і саме це є основою збитку розміром 5,5 мільярдів доларів. Такими є висновки компанії Kroll, яка є одним із чотирьох найбільших та найавторитетніших аудиторів у світі.

Цю інформацію підтвердило і розслідування програми «Схеми». Його автори проаналізували стан та платоспроможність тих трьох десятків компаній, які є власниками більшості кредитів «Приватбанку» після того, як акціонери банку на вимоги НБУ оптимізували його кредитний портфель.

Перед націоналізацією з «Приватбанку» були виведені понад 100 мільярдів гривень на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку дійшли «Схеми», отримавши доступ та проаналізувавши останній перед націоналізацією банку аудиторський звіт, складений аудиторською фірмою Ernst&Young. Про це розповів журналіст програми «Схеми» та автор розслідування Олександр Чорновалов.

«За допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб ми дізналися адреси реєстрації цих фірм, їхніх засновників та директорів і вирушили до них, щоб запитати, як їм вдалося отримати мільярдні кредити в «Приватбанку» і як вони планують розраховуватися. Але за адресами реєстрації цих фірм, їхніх засновників та керівників або нікого немає, або там перебували зовсім інші люди. Деякі компанії були оформлені за адресою масової реєстрації, на автозаправних станціях, станціях техобслуговування або в квартирах житлових багатоповерхівок. За реєстрацією інших фірм були розташовані вже інші компанії. А за вказаними в реєстраційних документах номерами телефонів або ніхто не відповідав, або вони вже не обслуговувалися», – пояснив журналіст-розслідувач.

В цій ситуації найбільшим джерелом ризику називають те, що чинний президент України Володимир Зеленський має зв'язки з колишнім власником банку, олігархом Ігорем Коломойським.

Суркіси можуть забрати в «Приватбанку» 10 мільярдів: що це означає?



Низка експертів, фінансистів і політиків, які висловилися з приводу виграшу братів Суркісів, попереджають про такі можливі негативні наслідки від нього:

Ігор Коломойський може скористатися кейсом Суркісів для подальших судових перемог. Раніше він говорив, що його претензія до держави – щонайменше два мільярди доларів, які нібито належали йому і були в банку на час його націоналізації.

Міжнародні донори, зокрема МВФ, ЄБРР, Світовий банк та країни Групи Семи надають фінансову допомогу Україні саме за умови, що «Приватбанк» (або кошти, пов'язані з ним) не надійдуть його колишнім акціонерам, які виводили з банку гроші його вкладників.

Під сумнівом можуть опинитися деякі переваги, які Україна отримує від євроінтеграції (безвіз, зона вільної торгівлі, спільні проєкти з ЄС в усіх галузях).

Якщо особи, пов'язані з Коломойським, отримуватимуть від України кошти, це спричинить зростання дефіциту бюджету, емісія і девальвація гривні, економічний колапс, а в ситуації з припиненням кредитування країни і дефолт.

Фактично Печерський суд ухвалив, що українці за визначенням винні олігархам, так тлумачить рішення на користь Суркісів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Український суд вирішив, що українці винні олігархам за визначенням

«Черговий суддя Вовк під черговим мовчазним заступництвом президента вчергове «поклав великий болт» на українське правосуддя, інтереси українських платників податків, справедливість і сценарій серіалу «Слуга народу». Український суд вирішив, що українці винні олігархам за визначенням. Печерський суд постановив, що державний банк повинен виплатити братам Суркісам 10 мільярдів гривень. Замість того, щоб передати 10 мільярдів бюджету, як прибуток, банк повинен направити їх на офшори братів Суркісів. Так, їм же потрібніше! Та й нам не шкода. Країна багата. В країні грошей багато. А якщо що, радники президента кажуть, що завжди можна ще надрукувати. При цьому, краса історії в тому, що суд постановив виплатити ці гроші навіть без розгляду справи по суті. Ви гроші виплатіть, а потім ми подивимося, треба чи ні», – обурюється фінансист.

Більш оптимістично налаштований голова правління «Приватбанку» Петер Крумханзл. Він запевнив, що банк оскаржить рішення Печерського суду щодо виплати 350 мільйонів доларів родині Суркісів.

«У цьому конкретному випадку правова позиція банку була виключно сильною, підкріпленою переконливими фактами та доказами. Ми оскаржуватимемо це рішення. Ми продовжимо домагатися справедливості для «Приватбанку» та українських платників податків, які є кінцевими акціонерами банку, в Україні та закордонних юрисдикціях, де переважає верховенство закону», – повідомив він.

Водночас Крумханзл попередив, що через це судове рішення дивіденди Приватбанку до державного бюджету можуть значно скоротитися. Торік прибуток банку перевищив 35,6 мільярдів гривень. Саме частиною річного прибутку можуть заволодіти колишні вкладники банку, брати Суркіси, внаслідок рішення суду.

Тим часом проєкт «Ціна держави» порахував загальний державний борг на кожного українця і те, як він побільшав унаслідок виведення коштів із найбільшого українського банку, а також після виграшу в суді братів Суркісів.

Західні посадовці і фінансові інституції закликають Україну домогтися повернення хоча б частини з мільярдів доларів, які держава витратила під час націоналізації на порятунок банку від наслідків дій співвласників -олігархів, які призвели до нестачі в ньому капіталу.

Після програшу в Україні «Приватбанк» ... може виграти суд у США

Між тим, «Приватбанк» висунув Коломойському фінансову претензію обсягом кілька річних бюджетів України – але у судах США.

21 травня 2019 року «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелем Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у 470 мільярдів доларів, тобто, майже 13 річних бюджетів України.

Цей позов українського банку проти його колишнього власника відбувається на тлі урядового розслідування щодо Коломойського у США. Ігорю Коломойському закидають відмивання коштів, виведених з України.

Сполучені Штати Америки намагаються конфіскувати майно Коломойського. Так, 6 серпня Міністерство юстиції США подало цивільну скаргу з вимогою конфіскації майна в Техасі та Кентуккі, яке належить підконтрольній Коломойському компанії.

Ігоря Коломойського та його українського партнера Геннадія Боголюбова звинувачують у викраденні «мільярдів доларів» (які належали власникам депозитів) з їхнього колишнього банку «Приватбанку» шляхом фіктивних кредитів та відмивання грошей на території Сполучених Штатів за допомогою двох американських партнерів.

«Коли було потрібно платити за позику, інші позики були використані, щоб погасити старі позики чи у деяких випадках гроші повертали з інвестицій за незаконно присвоєні кошти», – заявили у ФБР.

Зі свого боку, адвокат Коломойського Майкл Салліван в електронному листуванні з виданням Washington Post розповів, що бізнесмен «категорично відкидає звинувачення та скарги, які подало Міністерство юстиції».