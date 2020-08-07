Коломойський: усі інвестиції в США були зроблені з власних коштів

Бізнесмен Ігор Коломойський у коментарі Радіо Свобода заявив, що всі його інвестиції в Сполучених Штатах Америки були зроблені з власних коштів.

«Усі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, які зберігалися в «Приватбанку» та були отримані у 2007-2008 роках в угоді з Evraz та з доходів інших бізнесів», – розповів Коломойський у листуванні з Радіо Свобода.

Бізнесмен має на увазі продаж частини своїх металургійних активів російській компанії Evraz. За даними ЗМІ, тоді він отримав мільярд доларів та 9,72% акцій Evraz.

Коломойський також заперечив звинувачення на свою адресу з боку уряду США.

6 серпня Міністерство юстиції США подало цивільну скаргу з вимогою конфіскувати майно в Техасі та Кентуккі, яке належить підконтрольній бізнесмену компанії. Американський уряд звинувачує Коломойського та Боголюбова у викраденні «мільярдів доларів» «Приватбанку» та відмиванні їх на території США.

«Приватбанк» націоналізували в грудні 2016 року. У Національному банку України заявляли, що до націоналізації банку завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів. Коломойський назвав «маячнею» дані НБУ.

21 травня 2019 року «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелем Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США.

Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у 470 млрд доларів – тобто, майже 13 річних бюджетів України.

У позовній заяві «Приватбанк» стверджує, що Коломойський та Боголюбов є бенефіціарними власниками або мають контроль у кількох фірмах, зареєстрованих у США. І ці компанії, йдеться в позові, брали участь у відмиванні грошей, які виводились із «Приватбанку».

Загалом йдеться про десятки активів: феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість та готелі.

4 серпня 2020 року Федеральне бюро розслідувань повідомило Радіо Свобода, що проводить обшуки в офісах компанії Optima в американських містах Клівленд і Маямі.