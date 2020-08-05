Яку роль влада США зіграла у банкрутстві американського бізнесу Коломойського?

Протягом десятиліття український магнат Ігор Коломойський разом зі своїм бізнесовим партнером розбудовував американський металургійний бізнес вартістю у близько пів мільярда доларів.

На початку 2017 року вони відчайдушно намагалися його врятувати.

Але зробити їм це не вдалося. Розслідування Радіо Свобода вказує на те, що уряд США, навмисно чи ні, міг зіграти ключову роль у втраті активів – починаючи від металургійного заводу KES в Ешленді, штаті Кентуккі, і закінчуючи заводом Corey Steel в Цицеро, штаті Іллінойс та іншими заводами в Індіані, Мічигані, Техасі.

Такий удар для Коломойського стався у поганий для мільярдера час, економічний стан і політичний вплив якого в Україні за кілька останніх років зазнали різких змін.

Металургійний холдинг Optima Specialty Steel, який Коломойський разом із Геннадієм Боголюбовим «зібрали» у США, складався з семи заводів у п’яти штатах. Потужність заводів оцінюється у майже один мільйон тонн сталевих виробів на рік.

У грудні 2016 року компанія заявила про банкрутство, але у доповненій угоді про реструктуризацію, поданій до суду штату Делавер 1 червня 2017 року, мільярдери пообіцяли до серпня внести 200 мільйонів доларів, щоб зберегти право власності на бізнес.

Та після внесення 25 мільйонів доларів до 1 червня, Коломойський і Боголюбов так ніколи й не надали решту грошей у розмірі 175 мільйонів доларів. Восени вони втратили Optima Specialty Steel, а отже й 200 мільйонів доларів, які вклали у бізнес із 2008 року.

Ось саме тут і з'явився американський уряд, а точніше не дав «зелене світло» на один продаж, який майже напевно утримав би металеві активи в руках двох українців.

Коли наближався термін платежу в серпні, Коломойський і Боголюбов намагалися прискорити затвердження США на продаж заводу в Кентуккі афілійованій з Росією фірмі. Угода могла б якраз надати змогу заробити необхідну на той момент суму.

Мільярдери придбали завод CC Metals & Alloys у 2011 році за 188 мільйонів доларів США, про що свідчать судові реєстри.

Але такий продаж вимагав схвалення з боку Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS). Мета Комітету – забезпечити, щоб запропоновані продажі американських компаній іноземцям не загрожували інтересам національної безпеки США. Орган складається з дев'яти відомств, включаючи управління казначейства, оборони та юстиції.

І в цьому випадку у Міністерства юстиції виникли запитання щодо продавців, а не щодо покупців. Зазвичай зв'язок з Росією уповільнює затвердження Комітету. Тож перегляд угоди урядом вийшов далеко за рамки звичайних строків і затягнувся до осені, як повідомило на умовах анонімності знайоме з цією справою джерело.

Речник американських партнерів Коломойського, які здійснювали нагляд за бізнесом у Маямі, відмовився коментувати питання щодо будь-яких зв’язків між затримкою урядового рішення щодо запропонованого продажу заводу та втратою металургійного бізнесу.

Але саме на це вказують дати та суми, про які йде мова.

Повільний темп процесу ухвалення продажу, можливо, був першою ознакою того, що Міністерство юстиції займалось вивченням американських бізнес-інтересів Коломойського – одного з найбагатших та найпотужніших українських магнатів.

Простій

Коломойський покинув Україну якраз в розпал зусиль продажу CC Metals & Alloys у червні 2017 року. «Приватбанк», його основний фінансовий інструмент і найбільший комерційний банк в Україні, був націоналізований з фінансовою «прірвою» розміром в 5,5 мільярда доларів. Державні банківські регулятори заявили, що причиною було необачне кредитування юридичних осіб, пов'язаних з Коломойським і Боголюбовим.

У травні 2019 року «Приватбанк» подав позов у делаверському суді проти магнатів та двох їхніх американських партнерів, Мордехая Корфа та Уріеля Лабера. В доповненій скарзі, поданій у липні 2020 року, «Приватбанк» звинувачує їх у відмиванні 660 мільйонів доларів США у шахрайських позиках на купівлю активів, включаючи сталеві заводи і нерухомість.

На початку 2010-х років магнати стали найбільшими власниками комерційної нерухомості в Клівленді, штаті Огайо.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) 4 серпня провело обшуки в офісах компанії Optima у Клівленді і Маямі, звідки йде управління нерухомістю та іншими американськими активами. Спеціальний агент ФБР Вікі Андерсон-Ґреґґ відмовилася сказати, що саме розслідують та чому.

ФБР веде «широкомасштабне» розслідування щодо Коломойського на предмет вчинення фінансових злочинів «вже досить довго», повідомляло видання Daily Beast у квітні 2019 року, посилаючись на неназвані джерела. У травні 2020 року видання повідомило, що два джерела стверджують, що Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі присяжних США у справі щодо відмивання грошей.

Коломойський повернувся в Україну у травні 2019 року – через місяць після того, як Володимир Зеленський переміг на президентських виборах в Україні. Телеканал Коломойського «1+1» показував телесеріал «Слуга народу», в якому Зеленський грав роль президента України. Експрезидент України Петро Порошенко звинуватив Коломойського у використанні свого медійного впливу, щоб перемогти його на виборах.

Тісні стосунки мільярдера з Зеленським, який був політичним новачком на момент балотування на посаду президента, викликали занепокоєння в Україні, в тому числі серед антикорупційних діячів.

Вони також викликали занепокоєння серед західних урядів та міжнародних інституцій, фінансова чи дипломатична підтримка яких частково обумовлена спробами Києва знизити владу та вплив «олігархів» у державі.

Коломойський хотів відновити контроль над своїм банком. Він стверджував, що націоналізація була незаконною. Разом з американськими соратниками, Корфом та Лабером, вони називають судові позови проти них політично мотивованими.

Купити американське

У період із 2006 по 2014 роки Коломойський та Боголюбов витратили понад 1 мільярд доларів США на придбання активів у різних секторах США. З судових документів випливає, що ці придбання включали зокрема сталеві активи на 500 мільйонів доларів, заводи зі сплавів на понад 200 мільйонів доларів та понад 300 мільйонів на нерухомість. Вони влізли у борги, в тому числі від приватних інвесторів, щоб заплатити за це все.

Коломойський та Боголюбов зібрали чотири американські металургійні компанії в Optima Specialty Steel, тоді як їхні американські компанії CC Metals & Alloys та Felman Production згодом були переведені у холдинг під назвою Georgian American Alloys.

Корф був призначений генеральним директором як у Optima Specialty Steel, так і у Georgian American Alloys й володів часткою в обох компаніях, про що свідчать судові реєстри. Лабер був в раді правління Optima Steel і теж володів часткою у Georgian American Alloys.

Прибутки Optima Specialty Steel, яка продавала значну частину своєї продукції енергетичній галузі, впали разом із падінням цін на нафту та газ, починаючи з другої половини 2014 року. Компанія намагалася погасити борги та подала заяву про захист від банкрутства 15 грудня 2016 року.

Власники тоді сказали, що хотіли зберегти 100 відсотків Optima Specialty Steel, описуючи активи в позитивному ключі й прогнозуючи, що ринок сталі незабаром піде вгору.

Через три дні, 18 грудня, Україна націоналізувала «Приватбанк» після того, як його власники не змогли внести достатньо грошових коштів для задоволення вимог центрального банку, перекривши таким чином доступ до грошей. Тим часом західні банки, можливо, відмовилися від роботи з цими двома чоловіками на тлі звинувачень у відмиванні грошей, які проти них висували українські чиновники.

Коломойський та Боголюбов подали до суду змінену угоду про реорганізацію Optima Specialty Steel 1 червня, пообіцявши до серпня сплатити 200 мільйонів доларів для збереження їхньої власності.

З кінця квітня до 1 червня вони заплатили 25 мільйонів доларів від цієї суми як жест «доброї волі», щоб показати, що вони мають намір виплатити всю суму, на що вказують судові документи.

Росіяни на допомогу?

За тиждень до першого платежу Дуґлас Андерсон, генеральний радник російської компанії Ferro Alloys, що базується в Індіані, зареєстрував компанію під назвою American Acquisition Alloy.

Російська Ferro Alloys є американським імпортером російських сплавів, і належить вона Сергію Антіпову, синові Юрія Антипова – напівввласника челябінського «велетня» ЧЕМК.

CC Metals & Alloys Коломойського сприяла початку американського антидемпінгового розслідування щодо імпорту російських сплавів до США у 2013 році, але Міністерство торгівлі не виявило тоді жодних протиправних дій.

7 липня 2017 року в Georgian American Alloys оголосили, що погодилися продати CC Metals & Alloys компанії American Alloy Acquisition за неназвану суму. Але угоду мали затвердити у Комітеті іноземних інвестицій США (CFIUS).

У той час Комітет мав би здійснити перегляд угод протягом 30 днів. Якщо у якогось із дев'яти агентств виникали занепокоєння, CFIUS міг розпочати 45-денне розслідування, після якого виносив би остаточне рішення.

У 2017 році майже три чверті угод про іноземні інвестиції на розгляді CFIUS стали предметом розслідування, і часто через різке збільшення кількості заявок процес тривав понад 75 виділених днів.

Знайоме зі справою джерело повідомило, що запропонований продаж CC Metals & Alloys пов’язаним із Росією суб'єктам був представлений CFIUS на затвердження у квітні. Ці строки збігаються з реєстрацією American Alloy Acquisition.

Наприкінці серпня він все ще не був затверджений – тобто через більш ніж 100 днів. Коломойському треба було сплатити решту суми у розмірі 175 мільйонів доларів. Тоді компанії Коломойського звернулися за допомогою до членів Конгресу США з Кентукі, де базується фірма CC Metals & Alloys.

23 серпня представники США Гал Роджерс та Джеймс Комер, обидва республіканці, підписали лист секретарю казначейства Стівену Мнучіну з проханням «оперативного вирішення» справи, хоча й не вимагали якогось конкретного результату.

Конгресмени заявили, що термін завершення продажу CC Metals & Alloys закінчився 31 серпня, того ж дня повинна була завершитися реорганізація банкрутства Optima Specialty Steel.

Продаж CC Metals & Alloys, як зазначає джерело, затримувався Міністерством юстиції, «яке мало багато питань щодо іншої ділової діяльності продавців».

Прессекретар Корфа та Лабера відмовився коментувати, чи Міністерство юстиції затримувало продаж.

У Міністерстві юстиції на прохання Радіо Свобода отримати коментар не відповіли. Антіпов та Андерсон із Ferro Alloys теж не відповідали на дзвінки чи електронні листи.

Розслідування Міністерства юстиції, здавалося, виходило за межі цілі розслідування CFIUS, сказало джерело, і українські продавці дійшли до того, що «вони більше не збиралися відповідати на питання».

Інформація про регулювання лобістської діяльності вказує на те, що Georgian American Alloys, материнська компанія CC Metals & Alloys, найняла лобістів, щоб ті звернутися не лише до Міністерства фінансів, яке очолює CFIUS, але і Міністерства юстиції. Це потенційно збігається із даними, наданими джерелами.

Як видно з документів, спроби лобіювання, можливо, тягнулися до четвертого кварталу 2017 року, коли втрата Optima Specialty Steel була остаточно затверджена у суді.

Українські магнати звернулися до суду з проханням продовжити терміни внесення платежу на суму в 175 мільйонів доларів, який мали внести у серпні.

Покажіть гроші

14 вересня під час слухання справи щодо банкрутства адвокат Марк Чехі, який представляє власників Optima, заявив суду, що вони «зобов'язуються фінансувати та виконувати підтверджений план якомога швидше».

Тим часом адвокат кредиторів заявив, що вони не «закривали двері» до плану фінансування українців.

21 вересня кредитори подали до суду новий план реорганізації, який скасував би право власності магнатів протягом двох місяців та передав контроль DDJ Capital Management інвестиційному менеджерові зі штату Массачусетс.

Прессекретар Корфа та Лабера заявив, що вони зрештою відкликали свій запит до CFIUS «через велику затримку», але конкретної дати не називали.

«Був час, коли продаж [CC Metals & Alloys] мав сенс, проте ринкові умови та інші міркування змінили цей аналіз», – сказав речник.

Georgian American Alloys досі володіє CC Metals & Alloys. Завод закрився на початку липня на тлі слабкого попиту через пандемію коронавірусу.

У компанії заявили, що наразі не планують продавати CC Metals & Alloys.