США намагаються конфіскувати майно Коломойського через «Приватбанк»

Сполучені Штати Америки намагаються конфіскувати майно українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

6 серпня Міністерство юстиції США подало цивільну скаргу з вимогою конфіскації майна в Техасі та Кентуккі, яке належить підконтрольній Коломойському компанії.

У скарзі Коломойського та його українського партнера Геннадія Боголюбова звинувачують у викраденні «мільярдів доларів» їхнього колишнього банку «Приватбанку» шляхом фіктивних кредитів та відмивання грошей на території Сполучених Штатів за допомогою двох американських партнерів.

Українці разом з американцями Уріелем Лейбером та Мордехаєм Корфом витрачали гроші на купівлю американської комерційної нерухомості та заводів з виробництва сталі та сплавів. Федеральне бюро розслідувань зазначає, що кредити рідко поверталися банку.

«Коли було потрібно платити за позику, інші позики були використані, щоб погасити старі позики чи у деяких випадках гроші повертали з інвестицій за незаконно присвоєні кошти», – заявили у ФБР.

Адвокат Коломойського Майкл Салліван в електронному листуванні з виданням Washington Post розповів, що бізнесмен «категорично відкидає звинувачення та скарги, які подало Міністерство юстиції».

«Приватбанк» націоналізували в грудні 2016 року. У Національному банку України заявляли, що до націоналізації банку завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів. Коломойський назвав «маячнею» дані НБУ.

21 травня 2019 року «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелем Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у 470 млрд доларів – тобто, майже 13 річних бюджетів України.

У позовній заяві «Приватбанк» стверджує, що Коломойський та Боголюбов є бенефіціарними власниками або мають контроль у кількох фірмах, зареєстрованих у США. І ці компанії, йдеться в позові, брали участь у відмиванні грошей, які виводились із «Приватбанку».

Загалом йдеться про десятки активів: феросплавні та металургійні заводи, комерційна нерухомість та готелі. Наприклад, завдяки грошам з «Приватбанку» одна із компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському місті Клівленд. Найбільше майна у Коломойського та Боголюбова «Приватбанк» виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.

4 серпня 2020 року Федеральне бюро розслідувань проводить обшуки в офісах компанії Optima в американських містах Клівленд і Маямі.