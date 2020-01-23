Чому скандальні судді Сергій Вовк та Павло Вовк продовжують вершити правосуддя?

Через резонансні рішення та дії українські судді Сергій Вовк та Павло Вовк вже давно отримали характеристику «скандальні». На початку січня вони знову змусили про себе заговорити: першого виправдали у справі про «завідомо неправосудне рішення», другий, попри скандал із плівками, знову став головою Окружного адмінсуду Києва. Про що це свідчить? І чому до репутації цих суддів є питання?

Павло Вовк – суддя київського Окружного адмінсуду, Сергій Вовк – суддя київського Печерського райсуду.

Через однакове прізвище та спільну професію їх часто плутають.

Так, наприклад, у минулорічному інтерв'ю з Павлом Вовком телеведучий Дмитро Гордон поцікавився у нього, чому він «ухвалив рішення повернути Андрію Портнову 7 мільйонів гривень із держбюджету», на що той відповів: «Це був не я. Це, швидше за все, був мій однофамілець із Печерського районного суду Києва».

Такій плутанині сприяє і ще одна спільна деталь між Сергієм та Павлом Вовком: резонансні рішення та дії.

Саме через них їх обох характеризують коротко: «Скандальний суддя Вовк».

Сергій ВОВК

Окрім повернення 7 мільйонів ексзаступнику голови Адміністрації президента Януковича, Сергій Вовк відомий винесенням політично вмотивованих вироків. Наприклад, екскерівнику МВС Юрію Луценку, якого у 2012 році засудив до 4 років позбавлення волі, чи колишньому виконувачу обов'язків міністра оборони Валерію Іващенку, якого того ж року засудив до 5 років позбавлення волі.

Окрім того саме Сергій Вовк:

ухвалив рішення про зняття арешту із понад 400 об'єктів нерухомості, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським;

звільнив з-під варти підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста «Сармата»;

обирав запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У 2014-му Сергій Вовк прославився ще й позбавленням елітних квартири та автомобіля їхньої законної власниці. Прокуратура побачила у цьому «завідомо неправосудне рішення» і порушила кримінальну справу вже щодо самого судді.

Під час її розгляду Вовк, за даними ГПУ, ухилявся від слідства та не ходив на допити. Відтак Генпрокуратура звернулася з клопотанням про дозвіл на його затримання та арешт, на що отримала згоду як від Верховного суду, так і від парламенту.

Однак, до реального арешту судді так і не дійшло. Натомість Вища кваліфікаційна комісія суддів кілька разів відстороняла Сергія Вовка від суддівства.

Попри це Вовку все одно вдавалося продовжувати роботу. Сам він у квітні 2016 року пояснював це так: «Працюю, тому що треба допомагати колегам. У нас дуже велике навантаження зараз в суді».

Він навіть повертав собі зарплату за цей період.

І ось тепер – у січні 2020-го – Вишгородський райсуд Київської області назвав Сергія Вовка невинним та виправдав.

У громадських антикорупційних активістів це викликало обурення, як і новина про ще одного Вовка – Павла.

Павло ВОВК

21 січня Павла Вовка повторно обрали головою Окружного адмінсуду Києва.

Він – не менш скандальний суддя, ніж його однофамілець із Печерського райсуду:

у 2013-му Павло Вовк літав до Норвегії на приватному літаку, вартість оренди якого перевищувала його офіційний річний дохід;

у 2014-му родина Вовка задекларувала 400 тисяч гривень подарунків-призів, але пояснювати походження цих грошей суддя відмовився;

у 2016-му «Схеми» зафіксували, як Павло Вовк – очільник суду першої інстанції, в якому вирішуються спори, де однією зі сторін є органи влади, – зустрічався в ресторані з депутатом Олександром Грановським (так званим «куратором» тогочасної влади у прокуратурі та судах). Сам Вовк пояснив це необхідністю обговорити проблеми суддів;

у 2017-му в судді Павла Вовка знайшли приховану нерухомість; через «можливе незаконне збагачення» Вовка обшуки відбулись не тільки за місцем його проживання, але і в окружному суді, який він тоді очолював. При цьому того року Павло Вовк навіть намагався потрапити до нового Верховного суду, та, незадовго до перевірки Громадською радою доброчесності, знявся з конкурсу;

Однак, поки найгучніший скандал, пов’язаний з іменем Павла Вовка стався влітку 2019-го, коли відбулися обшуки в Обласному адміністративному суді Києва.

Йдеться про скандал із так званими «плівками Вовка». Щонайменше 5 місяців правоохоронці прослуховували Вовка і оголосили йому та ще кільком суддям підозру у винесенні неправосудних рішень та втручанні в роботу судових органів, зокрема Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском. Сам Вовк згодом склав повноваження голови Окружного адмінсуду

І ось тепер знову його очолив.

Причини і наслідки

Про що може свідчити така, хоч і часткова, але все ж «реабілітація» скандальних суддів? Відповісти на це запитання Раді Свобода попросило члена Громадської ради доброчесності Романа Маселка.

«Зараз країна стоїть на порозі чергової судової реформи, де нам вчергове обіцяють, що от нарешті буде очищення від от таких, в першу чергу, як Вовк. Зараз треба було продемонструвати, що їх дійсно буде звільнено, а тут відбувається навпаки. Тому такі сигнали напередодні нової судової реформи можуть свідчити лише одне: дуже великі сумніви, що ця судова реформа дозволить очиститись від цього», – говорить він.

Натомість сам Павло Вовк своєму поверненню в Окружний адміністративний суд Києва радіє.

«Перед новими викликами, які вчергове постали перед судовою владою, радий знову бути з колективом на адміністративній посаді», – написав він на своїй сторінці у «фейсбуці».

За інформацією «Лівого берегу», Павло Вовк та ще троє підозрюваних у справі про плівки оскаржують в Шевченківському суді повідомленні їм підозри та звернулися до Державного бюро розслідувань зі скаргами на усіх прокурорів, що вели цю справу.

Щодо Сергія Вовка, то своє виправдання судом він публічно не коментував. Натомість у столичній прокуратурі вже заявили: подаватимуть апеляцію.