Окружний адмінсуд Києва обрав своїм головою фігуранта розслідування НАБУ Павла Вовка

Колектив Окружного адміністративного суду Києва обрав своїм головою Павла Вовка, якого Національне антикорупційне бюро України звинувачує у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Кандидатуру Вовка підтримали 39 із 42 присутніх суддів.

26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси.

За даними слідства, голова і деякі судді ОАСК «організували винесення завідомо неправосудних судових рішень і втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Як заявили в НАБУ, це відбувалося в кілька етапів, зокрема, були штучно ініційовані подання позовів про відсутність повноважень у деяких членів ВККС і заборону їм виконувати свої повноваження й організовано винесення судових рішень про задоволення цих позовів.

У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.

Згодом Павло Вовк склав повноваження голови Окружного адміністративного суду Києва. Водночас Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити його з посади судді.

У листопаді адвокат Михайло Ільяшев повідомив «Українським новинам», що Генеральна прокуратура завершила розслідування справи Вовка та передала матеріали сторонам на ознайомлення.