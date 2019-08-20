ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка

Вища рада правосуддя відмовилася за клопотанням Генеральної прокуратури України відсторонити від посади судді колишнього голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Це рішення ВРП ухвалила на засіданні 20 серпня, розглянувши клопотання ГПУ про тимчасове відсторонення Вовка через притягнення його до кримінальної відповідальності.

Раніше Павло Вовк заявив, що склав повноваження голови Окружного адміністративного суду Києва «за власним бажанням» з 1 серпня.

26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси.

За даними слідства, голова і деякі судді ОАСК «організували винесення завідомо неправосудних судових рішень і втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Як заявили в НАБУ, це відбувалося в кілька етапів, зокрема, були штучно ініційовані подання позовів про відсутність повноважень у деяких членів ВККС і заборону їм виконувати свої повноваження й організовано винесення судових рішень про задоволення цих позовів.

У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.