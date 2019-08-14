ГПУ клопоче про тимчасове відсторонення трьох суддів, серед яких Павло Вовк

Генеральна прокуратура України просить Вищу раду правосуддя тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддів Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та Ігоря Погрібніченка, а також суддю Суворовського районного суду Одеси Івана Шепітки, повідомляє судова влада України.

Як йдеться в повідомленні, причина – «притягнення до кримінальної відповідальності».

«Розгляд зазначених клопотань призначено на 20 серпня 2019 року о 10:00. Нагадаємо, що рішенням Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 8 квітня 2019 року, суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Євгенія Аблова відсторонено від здійснення правосуддя», – повідомили у суді.

Раніше Генпрокуратура повідомила, що голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та двоє його колег – Ігор Погрібніченко та Євген Аблов – отримали підозри у винесенні неправосудних рішень та втручанні в роботу судових органів, зокрема Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, підозру вручили також судді Суворовського суду Одеси Івана Шепітка.

Національне антикорупційне бюро України 26 липня оприлюднило записи розмов, імовірно, суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова. Це сталося після того, як співробітники НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси.

У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.