Голова Окружного адмінсуду Києва про виклик на допит: ця справа вигадана

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що дізнався про свою повістку на допит із допису речниці генерального прокурора України Лариси Сарган.

«Щойно дізнався, що ГПУ викликає мене для проведення процесуальних дій: вручення підозри та допиту. Здивований, що про повістку я дізнався з Фейсбуку Лариси Сарган, а не так, як це має бути згідно з нормами КПК. Мені відверто сумно, що у стінах Генпрокуратури піар переміг закон та здоровий глузд» , – написав Вовк у «Фейсбуці».

Він наголосив, що не боїться вручення підозри. На його думку, «повістка була виписана ГПУ винятково на вимогу «грантових зрадолюбів».

«Більше того, я особисто закликав саме до законних процесуальних дій. Вручення підозри – це єдина законна можливість довести абсурдність ситуації, яку штучно створили [директор НАБУ Артем] Ситник та [прокурор Сергій] Горбатюк. Ця справа є вигаданою, юридично безперспективною і є останньою спробою старої влади втрутитися в суддівську незалежність», – заявив суддя.

Вовка та ще трьох суддів Окружного адміністративного суду Києва викликали до Генеральної прокуратури для вручення підозри та на допит 2 серпня.

Національне антикорупційне бюро України 26 липня оприлюднило записи розмов імовірно суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова. Вказані особи, за даними НАБУ і Генпрокуратури, фігурують у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси.

У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.