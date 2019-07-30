ГПУ викликала на «допит у якості підозрюваного» голову Окружного адмінсуду Києва

Генеральна прокуратура України викликала голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка на допит на 14:00 2 серпня, повідомив 30 липня офіційний сайт ГПУ.

Виклик здійснений «для проведення процесуальних дій, передбачених ст. 278 КПК України (вручення письмового повідомлення про підозру) та слідчих дій, передбачених ст. 224 КПК України (допиту у якості підозрюваного) у кримінальному провадженні №42014100020000046 від 25.02.2014», уточнюють у Генпрокуратурі.

Національне антикорупційне бюро України 26 лютого оприлюднило записи розмов імовірно суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова. Вказані особи, за даними НАБУ і Генпрокуратури, фігурують у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси.

У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.