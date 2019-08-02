Суддю Вовка не звинувачують у тяжкому злочині – адвокат

У підозрі, оголошеній голові Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павлу Вовку, не йдеться про скоєння тяжкого злочину, заявив адвокат судді Михайло Ілляшев 2 серпня біля будівлі Генпрокуратури. Захисник зазначив, що «на сьогодні немає питання про запобіжний захід».



Ілляшев вважає, що оприлюднені на спільній прес-конференції керівника Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка та директора НАБУ Артема Ситника відеоматеріали «ніхто не мав наміру використовувати в кримінальному провадженні».



«Будь-які дані негласних слідчих розшукових дій становлять державну таємницю, і їхнє розголошення допустиме лише після проходження певної процедури. Якщо цю процедуру не пройдено, то навіть за умови, що якісь плівки є, вони одразу втрачають силу доказу в кримінальному провадженні… А це означає, що все це змонтовано: логіка підказує», – твердить адвокат.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та двоє його колег отримали підозри зокрема у винесенні неправосудних рішень та втручанні в роботу судових органів, зокрема Вищої кваліфікаційної комісії суддів, повідомила Генеральна прокуратура. Крім того, підозру вручили також судді Суворовського суду Одеси.

Йдеться про суддів ОАСК Ігоря Погрібніченка та Євгенія Аблова, а також одеського суддю Івана Шепітка. Як повідомила представниця прес-служби ГПУ Марина Хоменко на брифінгу, про підозру суддям повідомили під час допитів 2 серпня.

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У Національному антикорупційному бюро заявляють, що голова ОАСК та двоє суддів «організували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі — ВККС)», щоб уникнути обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.​

«Також суддя Суворовського районного суду міста Одеси виніс завідомо неправосудну ухвалу, якою заборонив членам ВККС проводити оцінювання суддів. У подальшому цю ухвалу скасовано судом апеляційної інстанції та констатовано, що суд першої інстанції перевищив межі повноважень своєї юрисдикції та фактично заблокував роботу більше половини складу ВККС», – повідомляють у НАБУ.

Про виклик Вовка на допит у ГПУ стало відомо 30 липня.

Національне антикорупційне бюро України 26 липня оприлюднило записи розмов імовірно суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова. Вказані особи, за даними НАБУ і Генпрокуратури, фігурують у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси.

У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.