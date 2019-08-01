ГПУ викликає на допит у справі суддів ОАСК голову Державної судової адміністрації

Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України викликає на допит на 11:00 9 серпня голову Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка. Високопосадовця викликають «для проведення процесуальних дій… як свідка» у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів..



Раніше для вручення підозр і слідчих дій у цій справі на 2 серпня до Генпрокуратури викликали голову Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, суддів ОАСК Євгена Аблова та Ігоря Погрібніченка, а також суддю Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка. За даними НАБУ, справа стосується можливого здійснення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

7 серпня як свідка в справі ГПУ планує допитати уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Національне антикорупційне бюро України 26 липня оприлюднило записи розмов ймовірно суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова.

Вказані особи, за даними НАБУ і Генпрокуратури, фігурують у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Голову суду Павла Вовка та ще трьох суддів Окружного адміністративного суду Києва викликали до Генеральної прокуратури для вручення підозри та на допит 2 серпня.

Національне антикорупційне бюро України 26 липня оприлюднило записи розмов імовірно суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова. Вказані особи, за даними НАБУ і Генпрокуратури, фігурують у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси.

У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.