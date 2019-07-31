Омбудсмен Денісова отримала виклик на допит від ГПУ – адвокат

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Генеральної прокуратури. Це в ефірі Радіо Свобода 31 липня заявив адвокат омбудсмена Андрій Тарасов.

«Ми вже отримали відповідну повістку від Генеральної прокуратури вчора (30 липня – ред.), готуємося йти на допит», – вказав захисник, але відмовився відповісти на запитання про дату допиту, оскільки «це таємниця слідства».

Сайт Генеральної прокуратури України наразі не містить даних про виклик Людмили Денісової на допит.

Адвокат Андрій Тарасов відмовився коментувати зміст записів, оприлюднених минулого тижня Національним антикорупційним бюро України.

«Наскільки я розумію щодо цих записів, то це докази в кримінальному провадженні. Саме суд, якщо ця справа дійде до суду, буде надавати юридичну оцінку цим доказам, зокрема, і щодо їх допустимості та ідентичності. Поки що нема що коментувати», – сказав захисник Денісової.

«Щодо оскарження рішень НАЗК. Дійсно, НАЗК у 2018 році провело повну перевірку декларацій за 2015, 2016 і 2017 роки, коли ще Людмила Леонтіївна була народним депутатом, вони знайшли там, на їхню думку, певні порушення і ухвалили рішення про звернення до НАБУ про порушення кримінального провадження щодо неправомірного декларування. Ці рішення були оскаржені нами ще в 2018 році в адміністративному суді. Суд… у червні 2019 року ухвалив відповідне рішення. Щодо перебігу цієї справи, то ні я, ні уповноважена до суддів адміністративного суду не зверталися щодо пришвидшення або позитивного вирішення спору. Все йшло так, як має за процесом іти», – додав адвокат.

Національне антикорупційне бюро України 26 липня оприлюднило записи розмов ймовірно суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова.

Вказані особи, за даними НАБУ і Генпрокуратури, фігурують у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Голову суду Павла Вовка та ще трьох суддів Окружного адміністративного суду Києва викликали до Генеральної прокуратури для вручення підозри та на допит 2 серпня.

Національне антикорупційне бюро України 26 липня оприлюднило записи розмов імовірно суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова. Вказані особи, за даними НАБУ і Генпрокуратури, фігурують у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси.

У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.